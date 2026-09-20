Una amplia oferta cultural se despliega en Yerba Buena

Yerba Buena se abre en abanico con una serie de propuestas culturales en diferentes espacios. A partir de las 15 comenzará la jornada final del Mercado de Arte y Cerámica en la Casa de la Cultura (Higueritas 1.850), donde se dictará una charla taller sobre “Técnica de modelado y espiritualidad diaguita-calchaquí”, entre otras propuestas en esta feria de exposición y venta y la actuación gratuita de artistas en vivo.
Como preludio de la primavera, en Pura Vida Mae (San Lorenzo 127) habrá música en su jardín desde las 17 con Matías Ramón, Leandro Ale y Juan Cruz P. En tanto, desde las 18.30 y con acceso libre, en el patio central del Yerba Buena Shopping (avenida Aconquija y Lobo de la Vega) el dúo Ser Amigos interpretará tangos, folclore y temas melódicos.
Por la noche, desde las 20 y en Casa Croix (avenida Aconquija 3.411, El Corte) habrá una nueva edición del ciclo de teatro breve “Cortito y al pie”, con tres piezas dirigidas por Ricardo Podazza, con intermedios entre ellas para picar. En esta oportunidad se verán (la grilla cambia cada jornada) “¡Mate, matador!”, en la cual un jefe y dos empleados se ven envueltos en una estrategia para superar a la competencia, escrita por Enrique Antich, quien actúa junto a Victoria Grimaldi y Fran Paz; “Encuentro (des)afortunado”, sobre dos viajeros que se conocen en la parada del colectivo, con Andrés D’Andrea y Javier Torres Dowdall; y “Fin de semana en el jardín del Edén”, una madre y su hija en una charla que desnuda algunas cosa, interpretada por Camila Caram y Sofía Paris.
Alternativas
Aparte de la grilla en la ciudad jardín, la música tendrá otros espacios. A las 13, Sant2 -integrado por los primos Federico e Iñaki Santamarina- llegará desde Buenos Aires al bar El Industrial de Tafí Viejo (avenida Alem 501), donde compartirá escenario con Fede López y Foldym.
En la capital, también al mediodía, la peña La Casa de Yamil (España 153) será ocupada por las zambas y chacareras de Gabriel Sánchez.
En el Bar Irlanda (Catamarca 380), la cartelera será doble: a las 21.30 habrá un homenaje a Elvis Presley a cargo del grupo Impalas con sus clásicos del rock; y desde las 23.30 estará el dúo Cortesana (Carolina Caram y Cecilia Pérez Villada), acompañadas por Bernardo Kutscher y en formato acústico.
Por el lado del blues y del jazz, Natural Trío se presentará en el Restó Boris (San Juan 1.131).