Una amplia oferta cultural se despliega en Yerba Buena

Por la noche, desde las 20 y en Casa Croix (avenida Aconquija 3.411, El Corte) habrá una nueva edición del ciclo de teatro breve “Cortito y al pie”, con tres piezas dirigidas por Ricardo Podazza, con intermedios entre ellas para picar. En esta oportunidad se verán (la grilla cambia cada jornada) “¡Mate, matador!”, en la cual un jefe y dos empleados se ven envueltos en una estrategia para superar a la competencia, escrita por Enrique Antich, quien actúa junto a Victoria Grimaldi y Fran Paz; “Encuentro (des)afortunado”, sobre dos viajeros que se conocen en la parada del colectivo, con Andrés D’Andrea y Javier Torres Dowdall; y “Fin de semana en el jardín del Edén”, una madre y su hija en una charla que desnuda algunas cosa, interpretada por Camila Caram y Sofía Paris.