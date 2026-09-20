Una doble propuesta llega al teatro San Martín

La puesta transitará diferentes paisajes, regiones, tradiciones y formas de expresión del imaginario musical español, desde la Sonata en Sol mayor del padre Antonio Soler e “Impresiones de fiesta en Andalucía”, de Manuel Infante; hasta la Suite Española, de Isaac Albéniz y la Fantasía Bética de Manuel de Falla. La Danza Española Nº 1 de la ópera “La vida breve”, también de Falla, marcará el despliegue del cuerpo de bailaoras conformado por Sol Torres Maldonado, Cecilia D. Figueroa, Milagros Abregú, Antonella Haro Jaca, Keila Gutiérrez Mohamed, Guadalupe Gómez, Luciana Fanari, Cecilia E. Figueroa, Julieta Yubrin Ross, Lourdes Millán, Valentina Robles, Agustina Espasa, Agustina González, Andrea Veliz, Florencia Figueroa, Romina Ross, Amparo Álvarez Romero, Leila Soria y José Sánchez.