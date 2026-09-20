Una doble propuesta llega al teatro San Martín

Con una doble cartelera, el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) será el foco de atención de la grilla de hoy de la 66° edición del Septiembre Musical, organizado por el Ente Cultural de Tucumán.
En el ciclo que se realiza en el foyer a las 18 y con entrada libre, se presentará el Cuarteto de Cuerdas Alpa Puyo junto al santafesino Guillermo Dezi Codaro en el homenaje a Eduardo Falú “Conmemorando los 30 años del estreno de la Suite Norteña”, una propuesta que pone en diálogo el folclore argentino con el lenguaje de la música de cámara.
El recital tendrá un carácter especial, ya que por primera vez se escuchará en escenarios locales los arreglos realizados por José Bragato de la Suite Argentina (lanzada en 1972) y de la Suite Norteña, dos obras de Falú quien le pidió -y supervisó- las adaptaciones. Posteriormente, el propio Falú le facilitó las partituras a Dezi Codaro.
“Las dos suites pertenecen a diferentes momentos de la producción artística del músico salteño y recuperan elementos profundamente vinculados con las raíces folclóricas argentinas desde una escritura propia de la música de cámara. El concierto permitirá así acercarse a una faceta particular de la obra del compositor y guitarrista, en la que las sonoridades populares dialogan con una formación instrumental de tradición académica”, se anticipa.
El Cuarteto Alpa Puyo está integrado desde hace cinco años por Jeremías Humacata, Celina López Barrionuevo, César Seú y Juan Manuel Benedicto; mientras que Dezi Codaro nació en Bombal, Santa Fe, y fue parte de la orquesta de Carlos Di Fulvio. Actualmente radicado en La Cumbre, Córdoba, impulsa diferentes proyectos centrados en la obra de Falú.
En segundo turno, a las 20 y en la sala mayor del coliseo, se verá “Semblanza española”, un espectáculo de música, danza y palabra para recorrer la riqueza artística y cultural de ese país, a cargo del pianista y director Roberto Buffo y el Ballet de la Sociedad Española de Tucumán, dirigido por Sandra Maldonado. Las glosas interpretadas por Manina Aguirre acompañarán el recorrido artístico como hilo conductor entre las distintas obras
La puesta transitará diferentes paisajes, regiones, tradiciones y formas de expresión del imaginario musical español, desde la Sonata en Sol mayor del padre Antonio Soler e “Impresiones de fiesta en Andalucía”, de Manuel Infante; hasta la Suite Española, de Isaac Albéniz y la Fantasía Bética de Manuel de Falla. La Danza Española Nº 1 de la ópera “La vida breve”, también de Falla, marcará el despliegue del cuerpo de bailaoras conformado por Sol Torres Maldonado, Cecilia D. Figueroa, Milagros Abregú, Antonella Haro Jaca, Keila Gutiérrez Mohamed, Guadalupe Gómez, Luciana Fanari, Cecilia E. Figueroa, Julieta Yubrin Ross, Lourdes Millán, Valentina Robles, Agustina Espasa, Agustina González, Andrea Veliz, Florencia Figueroa, Romina Ross, Amparo Álvarez Romero, Leila Soria y José Sánchez.
Opciones
El Teatro Estable de la Provincia se suma al festival esta tarde a las 18 en la sala Orestes Caviglia (San Martín 251), con la reposición del musical de Selva Cuenca “¿Quién es, dónde está?”, una propuesta infantil que combina elementos del policial clásico con una puesta escénica dinámica y participativa con la estética del comic gótico.
Dos detectives deben investigar la misteriosa desaparición de una valiosa corona dentro de una mansión, y los sospechosos son muchos en un espectáculo que promueve la imaginación, el juego y la participación colectiva.
Las actuaciones están a cargo de Nelson González, Guillermo Arana, Jessica Carrizo, Eloísa Martínez Romero, Marcos Zerda, Huerto Rojas Paz y Alejandra Páez Salas, con dirección de Indio Armanini y la intervención de la Escuela Taller de Danza del Ente y música original de Fernando Flores Blasco. La dirección coreográfica es de José Pintos.
Con entrada libre, la oferta se multiplica. A las 21, en la Casa de la Cultura de Tafí Viejo (avenida Alem 753), la cubana Damarys Figueroa Reyes hará “La última rumba que canté en mi Habana”, con esa ciudad como fuente de inspiración y homenaje y un repertorio integrado por guarachas, sones, guaguancó, canciones y rumbas, entre otras sonoridades de la tradición caribeña. Junto a ella estarán Allier Díaz Ferrer en guitarra, Manolo Herrera en contrabajo y Nicolás Bulzoni en percusión.
En la comuna de El Naranjito, desde las 20 habrá un festival con artistas de Estación Aráoz y Tacanas, Las Cejas, Los Ralos, Agua Dulce y La Soledad, El Naranjito, Ranchillos, San Andrés, Delfín Gallo, El Bracho y El Cevilar, Colombres y Los Pereyra, para visibilizar las identidades culturales propias de cada territorio tucumano.
Dentro del ciclo gratuito Cultura Bar, la cartelera abrirá a las 13 en el Bar Muppa (Ruta 307 km 61.7, Tafí del Valle) con el dúo Nancy y Marcelo y sus covers melódicos y bailables de todos los tiempos.
A las 16, en La Cayetana Bar (Urquiza 160, Barrio El Mirador, Lastenia) el grupo folclórico Chakana presentará su nuevo álbum, “Bien al norte de la Patria”, una obra conceptual inspirada en el Valle Calchaquí con una propuesta audiovisual en la que cada una de sus seis canciones tienen su propio videoclip, realizado por Ojo Calchaquí bajo la dirección de Gastón Bejas. La banda está integrada por Gustavo Jiménez, Darío Venditti, Martín Jiménez y José Pinto.
El cierre será a las 23 en Cóndor Bar (Lavalle 295, Famaillá), con el folclorista Adrián Torres con un listado de temas del cancionero popular, con una marcada influencia de Los Manseros Santiagueños. Se presentará acompañado por Gabriel Fuentes, Iván Juárez y José Pérez.