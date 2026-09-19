Seguridad Drogas sintéticas en Tucumán: cuatro antecedentes que dieron que hablar En los últimos 23 años hubo cincos causas, se cerraron menos de la mitad y sus finales estuvieron cargados de polémicas. Compartir Whatsapp Facebook X Linkedin Copiar dirección URL LA PRIMERA VEZ. En febrero de 2003 la Policía Federal allanó el boliche Nocturno, base de operaciones de una supuesta banda. Por Gustavo Rodríguez Hace 4 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánNarcotráfico Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Hallan en Tucumán una finca con más de 500 plantas de marihuana Desarticulan una banda interprovincial dedicada al robo de camionetas El Arzobispo de Salta se expresó contra el narcotráfico Lo más popular ¿Estudiás Comunicación, Ingeniería o Marketing? Danone abrió nuevas pasantías “Como en las fiestas de antes”: la tucumana que enseña sus pasos de cumbias en TikTok ¿Usás IA para estudiar? Así podés detectar si una cita bibliográfica fue inventada Vivir cerca de las Cataratas sin pagar alojamiento: cómo funciona el voluntariado Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida Ranking notas premium Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas Chahla-Molinuevo: cinco claves en la pelea por la Intendencia de San Miguel de Tucumán Condenan a tres años de prisión condicional a dos jóvenes por planificar ataques contra la comunidad judía en Tucumán Surgen más detalles del infierno que vivió la mujer que mató a su marido en Villa Alem