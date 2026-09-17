Desarticulan una banda interprovincial dedicada al robo de camionetas

Esta no es la primera vez que se realiza una pesquisa de estas características. En todos estos expedientes surgía una conexión con Córdoba. Personas de esa provincia, con el apoyo de tucumanos, llegaban a nuestras tierras para apoderarse de las camionetas que, fundamentalmente, estaban estacionadas en la calle. Luego, los comprovincianos se trasladaban a “La Docta” para realizar la misma maniobra.