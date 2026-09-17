Desarticulan una banda interprovincial dedicada al robo de camionetas

Resumen para apurados
- La Justicia desarticuló este jueves una banda en Tucumán y Córdoba tras detener a cuatro personas acusadas de robar camionetas para el mercado ilegal.
- Mediante 20 allanamientos simultáneos, se descubrió que los ladrones operaban de forma coordinada entre provincias y usaban tecnología para abrir rodados sin violencia.
- Los operativos continúan y no descartan más arrestos, mientras investigan si los vehículos sustraídos eran enviados a otras provincias o traficados hacia Bolivia.
Tres detenidos en nuestra capital y otro en Córdoba fue el saldo de los operativos que se realizaron en la madrugada de este jueves para desarticular una organización acusada de dedicarse al robo de camionetas.
Si bien es cierto que hasta el momento no trascendieron mayores detalles, se trataría de una banda especializada en la sustracción de estos vehículos. Las camionetas, siempre según los primeros datos que surgieron, podrían haber sido colocadas en el mercado negro de diferentes provincias o bien trasladadas a Bolivia.
La fiscala Alejandra Navarro estuvo al frente de la investigación, que duró varios meses. Los allanamientos se realizaron en el barrio El Salvador, donde fue detenida una pareja, y en el barrio Oeste III, donde quedó arrestado un hombre de 29 años. Estos tucumanos formarían parte de la banda interprovincial.
En total, se concretaron más de 20 allanamientos en ambas provincias de manera simultánea. Las medidas continuarán durante el transcurso del día y no se descarta que haya más detenidos.
Esta no es la primera vez que se realiza una pesquisa de estas características. En todos estos expedientes surgía una conexión con Córdoba. Personas de esa provincia, con el apoyo de tucumanos, llegaban a nuestras tierras para apoderarse de las camionetas que, fundamentalmente, estaban estacionadas en la calle. Luego, los comprovincianos se trasladaban a “La Docta” para realizar la misma maniobra.
A diferencia de lo que ocurre en otras jurisdicciones, los robos se cometían sin ejercer violencia contra las personas. Los integrantes de las bandas utilizaban tecnología para abrir y poner en marcha los vehículos.