Trasladan a 1.700 migrantes a carpas del puerto de Ceuta

“No tiene perdón seguir viendo las imágenes que hemos visto esta mañana, con las carreras, con los disturbios, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (...) sobrepasados, porque no tienen ni medios ni órdenes para actuar”, consideró el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, desde Melilla, el otro enclave español en el norte de África. Agregó que 50 días después, “el descontrol de Ceuta como ciudad invadida es total”.