El argentino Rafael Grossi intenta despegarse de Milei en su campaña a la jefatura de la ONU

Los esfuerzos de Grossi por no quedar encasillado como “el candidato de la derecha internacional” frente a las postulaciones de las ex presidentas Rebeca Grynspan (Costa Rica) y Michelle Bachelet (Chile) -ambas progresistas- choca con los apoyos que recibe. El recién asumido presidente de Chile, el ultraderechista José Antonio Kast, anunció que retira la candidatura de su compatriota Bachelet por motivos ideológicos. Los apoyos de Estados Unidos y de Rusia, insinuados por Donald Trump y Vladimir Putin, no ayudan a mostrarlo como candidato “imparcial”.