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El tucumano Joaquín Cisneros quedó a un paso de la final en los Juegos Suramericanos

El tirador ocupa el segundo puesto en la clasificación de Fosa Olímpica, con 71 aciertos sobre 75 posibles. Hoy afrontará las últimas dos series en busca de un lugar entre los ocho que competirán por las medallas.

Joaquín Cisneros, tirador tucumano.
Joaquín Cisneros, tirador tucumano.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El tirador tucumano Joaquín Cisneros quedó segundo en Fosa Olímpica en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tras acertar 71 de 75 platos para buscar el pase a la final.
  • Cisneros logró series de 23, 24 y 24 aciertos, ubicándose a un solo impacto del líder peruano Alessandro De Souza y superando a los tiradores de Uruguay y Argentina.
  • Hoy completará las últimas dos rondas de 25 platos; si se mantiene entre los ocho mejores tiradores, disputará la ronda final en busca de una medalla suramericana.
Resumen generado con IA

Joaquín Cisneros tuvo un destacado comienzo en la Fosa Olímpica (Trap) de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Después de las primeras tres series clasificatorias, el tucumano se ubica segundo con 71 aciertos sobre 75 posibles y quedó bien encaminado para avanzar a la instancia decisiva.

Cisneros mostró una gran regularidad durante la jornada. En la primera serie acertó 23 de los 25 platos y luego elevó su rendimiento con dos registros consecutivos de 24. Así alcanzó los 71 impactos y terminó apenas por detrás del peruano Alessandro De Souza, líder con 72.

La pelea continúa abierta. Detrás del tucumano aparecen el uruguayo Franco González y el argentino Federico Martín, ambos con 68 aciertos.

Clasificación

Hoy se completará la clasificación con las últimas dos series de 25 platos. De esta manera, cada competidor llegará a un total de 125 lanzamientos antes de determinarse quiénes continuarán en carrera.

Los ocho mejores de la clasificación avanzarán a la final, donde se definirán las medallas de oro, plata y bronce. Cisneros afrontará los últimos 50 platos desde una posición privilegiada, aunque todavía deberá confirmar su clasificación.

Con 71 aciertos y a solamente uno del líder, el tucumano buscará sostener la precisión mostrada durante el primer día para meterse en la pelea directa por una medalla.

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