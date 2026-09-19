Teatro tucumano: diferentes formas de las relaciones llegan a escena

El público es más protagonista que nunca en “Brevísimo 3”, el ciclo en el que puede armar su propia grilla de propuestas de corta duración (de unos 15 minutos cada obra) y en cuyos intervalos se puede comer y beber en el bar de CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). Esta noche, la cartelera comienza a las 22 con “Esto no puede seguir así”, escrita y dirigida por Víctor Hugo Cortés, con las actuaciones de Paulina Salinas y Sebastián Finkelstein. A las 22.25 llegará “Un velorio con sorpresa”, protagonizada por Natalia Roldán, Zhair Amado Sánchez y Laila Casmuz, bajo dirección de Cynthia Andrada, en un texto de elaboración colectiva. Seguirá a las 22.50 con “Estiradas”, también escrita y dirigida por Cortés sobre una puesta de Natalia Yapura, con Anna Montenegro y Vanina Carbone. Desde las 23.15 subirá a escena “Los hermanitos Macana”, de Mauro Altschuler, en torno a dos hermanos unidos por una particular tradición familiar con Yanina Cháves y Alejandro Liendo dirigidos por Benjamín Tannuré Godward. El cierre será a las 23.40 con “Partir del todo”, interpetada por Alejandro Villagra y Miguel Miranda.