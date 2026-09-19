Teatro tucumano: diferentes formas de las relaciones llegan a escena

Las relaciones humanas se hacen presente en la agenda teatral independiente tucumana, principalmente desde el humor.
“Delirios blancos” es el texto de Salustiano Zavalía dirigido por Augusto Gómez, que subirá a escena a las 21 en la sala Juan Tríbulo del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy), con un trabajo satírico sobre el transformismo con personajes delirantes a cargo de Maco Santucho, Yoca Gil, Lucas Romero y Martín Abregú, mientras realizan sus búsquedas de la identidad.
Con la reencarnación como eje, hoy será la última función de la comedia de enredos de Hugo Marcos “Mi mujer es el plomero”, desde las 21.15 en la Sociedad Sirio Libanesa (Maipú 575). La obra es dirigida por Viky Robledo, quien integra el elenco con Marcelo Escala, Marcelo Nonasco, Flor Sal Zurita, Patricia Manca y Lucía Latina. Juan es un viudo que ronda los 40 años, y sufre de nostalgia y depresión por haber perdido en un accidente a su esposa. Como buen candidato para ser conquistado, aparecen en escena una joven y sensual mujer y una tímida vecina, pero también su madre sobreprotectora y un particular plomero, que llega para solucionar un desperfecto doméstico.
Otra expresión del romance tiene lugar en “El amor después de los 70”, el texto de Eduardo González Navarro en versión dirigida por Ricardo Salim que volverá a la Sociedad Francesa (San Juan 751) a las 21.30. Manina Aguirre y Mauro Yriñis son dos adultos mayores sin compromisos que se citan en un hotel, pero en vez de encontrar un agradable momento de intimidad, aparecen las inseguidades y los miedos. Ramiro Maturana completa el elenco en esta propuesta de la Fundación Teatro Universitario.
A la misma hora, en la sala Luis Franco de El Círculo de la Prensa (Mendoza 240), se repondrá “Archivo Ramona”, la creación dirigida por Raúl Reyes “donde el humor es la coartada para hablar de lo que duele, en una obra que transcurre entre dos universos: la vereda y el espacio público, habitados por personajes que sobreviven desde el humor y la ternura; y un archivo cerrado y burocrático, donde una maquinaria transforma lo humano en dato”, anticipa. En humor absurdo y bizarros y momentos de poética teatral, actúan Fabricio Lorenzetti, José López Gramajo, Lucila Ale y Nicolás Rivas.
Huerto Bravo Yñigo indaga en sus propios recuerdos en “Poly”, un biodrama en el cual explora el duelo y la pérdida junto al amor incondicional, la lealtad y la compañía de su mascota. Dirigida por César Romero, se repondrá a las 22 en Casa Luján (Saavedra 74).
El público es más protagonista que nunca en “Brevísimo 3”, el ciclo en el que puede armar su propia grilla de propuestas de corta duración (de unos 15 minutos cada obra) y en cuyos intervalos se puede comer y beber en el bar de CiTá Abasto de Cultura (La Madrid 1.457). Esta noche, la cartelera comienza a las 22 con “Esto no puede seguir así”, escrita y dirigida por Víctor Hugo Cortés, con las actuaciones de Paulina Salinas y Sebastián Finkelstein. A las 22.25 llegará “Un velorio con sorpresa”, protagonizada por Natalia Roldán, Zhair Amado Sánchez y Laila Casmuz, bajo dirección de Cynthia Andrada, en un texto de elaboración colectiva. Seguirá a las 22.50 con “Estiradas”, también escrita y dirigida por Cortés sobre una puesta de Natalia Yapura, con Anna Montenegro y Vanina Carbone. Desde las 23.15 subirá a escena “Los hermanitos Macana”, de Mauro Altschuler, en torno a dos hermanos unidos por una particular tradición familiar con Yanina Cháves y Alejandro Liendo dirigidos por Benjamín Tannuré Godward. El cierre será a las 23.40 con “Partir del todo”, interpetada por Alejandro Villagra y Miguel Miranda.
Estreno en la Fundación SUMA
En Monteros, la Fundación SUMA estrenará “Las viudas”, el texto escrito y dirigido por Mirta Cuarterón e interpretado por Mónica Paliza, Adriana Ruiz y Silvia Flores, que se presentará a las 21 en la sala Carlitos Kanan (San Lorenzo 972). “La inesperada muerte de Carlos desata un verdadero caos. Teresa, su esposa, intenta atravesar el dolor mientras descubre que no era la única mujer en la vida de su marido difunto. La aparición de sus queridas convierte el velorio en un campo de batalla cargado de secretos, reproches y situaciones desopilantes e inesperadas. Entre discusiones, revelaciones y momentos tan absurdos como emotivos, las mujeres deberán enfrentarse entre sí… y también a la verdad sobre el hombre que las unía. Cuando todo parece resuelto, un giro final sorprenderá a todos, dejando al descubierto que nada era exactamente como parecía”, anticipa la autora sobre su drama cómico.