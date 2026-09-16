Adiós a Griselda Gambaro, una figura clave del teatro argentino

Nacida en Buenos Aires en 1928, Gambaro comenzó a publicar narrativa en la década de 1960 y pronto extendió su trabajo al teatro. Entre sus obras más reconocidas se encuentran “Las paredes”, “El desatino”, “Los siameses”, “Información para extranjeros”, “Antígona furiosa” y “Decir sí”. Su escritura teatral, de fuerte contenido político y social, se convirtió en una de las expresiones más significativas del llamado teatro argentino de la crueldad y adquirió particular relevancia durante los años de violencia política y dictadura.