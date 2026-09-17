Márama vuelve a Tucumán con un show que promete hacer bailar a todos

Márama llegará a Tucumán para presentarse en el marco de la Gran Semana Sagrada 2026. El grupo uruguayo será uno de los protagonistas del evento y brindará su show el miércoles 30 de septiembre en el Colegio Sagrado Corazón, ubicado en 25 de Mayo 680.
La llegada del grupo promete una jornada marcada por la música, el baile y los clásicos que llevaron a Márama a convertirse en uno de los referentes de la “cumbia cheta” y a conquistar al público de distintos países de la región con canciones que se mantienen entre las más recordadas de la escena pop rioplatense.
Las entradas para la Gran Semana Sagrada (que se extenderá del 30 de este mes al 2 de octubre) ya comenzaron a venderse: de lunes a viernes en el mismo colegio. Los horarios de atención son de 13.20 a 14.30 y de 18.15 a 19.30.