Senasa registró un caso de influenza aviar en Buenos Aires

Ante esta situación sanitaria, se recomienda a todos los productores avícolas reforzar las medidas de manejo, de higiene y de bioseguridad en la granja. Entre las principales acciones, se debe controlar periódicamente el ingreso de personas y de vehículos, aumentar la limpieza y desinfección de instalaciones, de equipos y de insumos, y evitar el contacto de aves silvestres con las unidades productivas.