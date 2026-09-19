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Senasa registró un caso de influenza aviar en Buenos Aires

Se delimitó un área de prevención de tres kilómetros alrededor del brote. El estatus sanitario del país no está afectado.

Senasa registró un caso de influenza aviar en Buenos Aires
Hace 7 Hs

Por diagnóstico de laboratorio, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) registró un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en un predio de aves de traspatio en Carlos Spegazzini, provincia de Buenos Aires.

El caso se detectó luego de recibir la notificación de mortandad en un predio de la localidad mencionada, al que asistió personal del Senasa en la jurisdicción para realizar la atención de la sospecha y la correspondiente toma de muestras.

Para evitar la propagación del virus, se delimitó un área de prevención de tres kilómetros alrededor del brote, donde se llevarán a cabo las medidas de biocontención y el rastrillaje epidemiológico, con el objetivo de determinar eventuales nexos epidemiológicos.

Cabe destacar que el hallazgo no afecta el estatus sanitario que sostiene la Argentina como país libre de IAAP, y que la enfermedad no se transmite por el consumo de productos aviares, como carne y huevos.

Ante esta situación sanitaria, se recomienda a todos los productores avícolas reforzar las medidas de manejo, de higiene y de bioseguridad en la granja. Entre las principales acciones, se debe controlar periódicamente el ingreso de personas y de vehículos, aumentar la limpieza y desinfección de instalaciones, de equipos y de insumos, y evitar el contacto de aves silvestres con las unidades productivas.

Del mismo modo, se recuerda a los tenedores de aves de traspatio mantener las instalaciones, comederos y bebederos en condiciones higiénicas adecuadas, evitar el acceso de aves silvestres al predio y utilizar ropa exclusiva para las tareas vinculadas con la crianza.

Si se observan signos neurológicos, nerviosos y digestivos en las aves, o se registra una mortandad elevada, es fundamental notificar inmediatamente al Senasa. Cualquier persona puede hacerlo en la oficina más cercana del organismo -personalmente o por teléfono-, por WhatsApp al +549115700-5704, por correo electrónico a notificaciones@senasa.gob.ar, o a través del formulario “Avisá al Senasa”, disponible en su sitio web. Para mayor información, se puede acceder al micrositio oficial de influenza aviar.

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