"Desde que se fue no paran de usarlo": el fuerte descargo de la familia del Indio Solari

Resumen para apurados
- La familia del Indio Solari denunció este viernes en redes oficiales la difusión de cartas falsas y contenidos generados con inteligencia artificial tras la muerte del músico.
- Virginia Mones Ruiz y Bruno Solari advirtieron sobre textos apócrifos y pidieron verificar fuentes a más de tres meses del fallecimiento del líder de los Redondos.
- El descargo busca proteger el legado del artista ante el uso de IA y ratifica que cualquier novedad solo se comunicará mediante los canales oficiales de la familia.
Pasaron más de tres meses desde la muerte del Indio Solari; sin embargo, ningún acontecimiento acabó con aquella partida. Desde el fallecimiento de una de las figuras más masivas del rock nacional, sus letras se volvieron himnos vigorosos, su ética se volvió dedicatoria contemporánea y también su imagen se encontró con las nuevas tecnologías y las dinámicas de las redes sociales. Este viernes su familia hizo una denuncia contundente sobre las noticias falsas y los rumores que circularon tras el lamentable suceso.
“Desde que se fue no paran de usarlo”, sentenció la familia del Indio Solari en los canales de comunicación del propio artista. Firmado con las iniciales de la esposa y el hijo del fallecido músico, el mensaje publicado en el muro del cantante advierte las instancias en que surgieron rumores o se inventaron novedades no verídicas. La familia denunció cartas póstumas y contenido engañoso utilizando herramientas de inteligencia artificial. Además, agregó que se trataba de intentos dirigidos por un objetivo y que beneficiarían a ciertos provocadores.
El descargo en las plataformas digitales
“Que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados por IA”, continúa el texto epistolar en el que se resumen las distintas publicaciones y conjeturas en los medios sociales. “No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”, agregaron.
Los autores, Virginia “Viru” Mones Ruiz y Bruno Solari, defendieron su posición como comunicadores oficiales y solicitaron juzgar con mayor detenimiento los contenidos que circulan en plataformas. “Recuerde: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes”, advirtieron. Por último, hicieron una lectura contundente y agregaron una advertencia sobre el contexto de la información actual: “Transitamos tiempos de roña, atención en las fuentes y no se dejen usar”.
El homenaje íntimo a tres meses de su adiós
Finalmente, la familia agradeció el acompañamiento recibido y cerró el mensaje con una referencia a la preocupación generada por las publicaciones: “Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”.
El recuerdo permanente a pocos meses de su deceso se da en un contexto de profundo duelo y homenaje ininterrumpido. Apenas semanas antes de esta advertencia, la propia Virginia y su hijo Bruno habían utilizado los canales oficiales para recordar al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con un perfil mucho más íntimo y afectuoso.
En aquella oportunidad, al cumplirse un mes del fallecimiento del compositor en su casa de Parque Leloir a los 77 años —luego de luchar durante años contra el mal de Parkinson y sufrir un ACV hemorrágico—, la familia conmovió a los seguidores al publicar una fotografía tomada tan solo un día antes de su adiós. “Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito...”, rezaba el emotivo epígrafe que acompañaba el retrato del Indio con sus característicos lentes oscuros y su bastón en el jardín de su residencia.
Aquella publicación formó parte de una serie de agradecimientos públicos tras la multitudinaria despedida del cantante en el Microestadio José María Gatica de Villa Domínico. En aquel momento, Mones Ruiz difundió un video reconociendo el apoyo fundamental del público, la contención de los vecinos y el trabajo logístico brindado tanto por agrupaciones políticas como por los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús. “A su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, había expresado la viuda del referente, rematando con una frase que hoy cobra aún más fuerza: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos porque a la rebeldía no se renuncia”.