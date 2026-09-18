EspectáculosFamosos

"Desde que se fue no paran de usarlo": el fuerte descargo de la familia del Indio Solari

Virginia Mones Ruiz y Bruno Solari publicaron un contundente comunicado en las redes oficiales del artista para desmentir falsos textos póstumos algunos generados con inteligencia artificial.

El comunciado de la familia del Indio Solari tras los contenidos que circularon en redes.
El comunciado de la familia del "Indio" Solari tras los contenidos que circularon en redes. Imagen: Instagram
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La familia del Indio Solari denunció este viernes en redes oficiales la difusión de cartas falsas y contenidos generados con inteligencia artificial tras la muerte del músico.
  • Virginia Mones Ruiz y Bruno Solari advirtieron sobre textos apócrifos y pidieron verificar fuentes a más de tres meses del fallecimiento del líder de los Redondos.
  • El descargo busca proteger el legado del artista ante el uso de IA y ratifica que cualquier novedad solo se comunicará mediante los canales oficiales de la familia.
Resumen generado con IA

Pasaron más de tres meses desde la muerte del Indio Solari; sin embargo, ningún acontecimiento acabó con aquella partida. Desde el fallecimiento de una de las figuras más masivas del rock nacional, sus letras se volvieron himnos vigorosos, su ética se volvió dedicatoria contemporánea y también su imagen se encontró con las nuevas tecnologías y las dinámicas de las redes sociales. Este viernes su familia hizo una denuncia contundente sobre las noticias falsas y los rumores que circularon tras el lamentable suceso.   

La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

“Desde que se fue no paran de usarlo”, sentenció la familia del Indio Solari en los canales de comunicación del propio artista. Firmado con las iniciales de la esposa y el hijo del fallecido músico, el mensaje publicado en el muro del cantante advierte las instancias en que surgieron rumores o se inventaron novedades no verídicas. La familia denunció cartas póstumas y contenido engañoso utilizando herramientas de inteligencia artificial. Además, agregó que se trataba de intentos dirigidos por un objetivo y que beneficiarían a ciertos provocadores.

El descargo en las plataformas digitales

“Que su supuesta última carta, que supuestos amigos, que supuestos textos originales, que contenidos generados por IA”, continúa el texto epistolar en el que se resumen las distintas publicaciones y conjeturas en los medios sociales. “No vamos a entrar en el juego de las redes multiplicando boludeces que solo suman a intereses mezquinos”, agregaron.

Los autores, Virginia “Viru” Mones Ruiz y Bruno Solari, defendieron su posición como comunicadores oficiales y solicitaron juzgar con mayor detenimiento los contenidos que circulan en plataformas. “Recuerde: cuando haya algo que comunicar será publicado en nuestras redes”, advirtieron. Por último, hicieron una lectura contundente y agregaron una advertencia sobre el contexto de la información actual: “Transitamos tiempos de roña, atención en las fuentes y no se dejen usar”.

El homenaje íntimo a tres meses de su adiós

Finalmente, la familia agradeció el acompañamiento recibido y cerró el mensaje con una referencia a la preocupación generada por las publicaciones: “Gracias por acompañarnos y lamentamos la preocupación”.

El recuerdo permanente a pocos meses de su deceso se da en un contexto de profundo duelo y homenaje ininterrumpido. Apenas semanas antes de esta advertencia, la propia Virginia y su hijo Bruno habían utilizado los canales oficiales para recordar al exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota con un perfil mucho más íntimo y afectuoso.

Una huella imborrable en la memoria colectiva

En aquella oportunidad, al cumplirse un mes del fallecimiento del compositor en su casa de Parque Leloir a los 77 años —luego de luchar durante años contra el mal de Parkinson y sufrir un ACV hemorrágico—, la familia conmovió a los seguidores al publicar una fotografía tomada tan solo un día antes de su adiós. “Jueves 4 de junio a la tardecita. Te amamos tanto viejito...”, rezaba el emotivo epígrafe que acompañaba el retrato del Indio con sus característicos lentes oscuros y su bastón en el jardín de su residencia.

Aquella publicación formó parte de una serie de agradecimientos públicos tras la multitudinaria despedida del cantante en el Microestadio José María Gatica de Villa Domínico. En aquel momento, Mones Ruiz difundió un video reconociendo el apoyo fundamental del público, la contención de los vecinos y el trabajo logístico brindado tanto por agrupaciones políticas como por los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús. “A su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, había expresado la viuda del referente, rematando con una frase que hoy cobra aún más fuerza: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos porque a la rebeldía no se renuncia”.

Temas Carlos "Indio" Solari
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La Bomba Tucumana cruzó a dos diputadas libertarias: “Hagan un guiso en la casa y vayan a ver a la gente que está tirada en la calle cagada de frío y de hambre

"La Bomba Tucumana" cruzó a dos diputadas libertarias: “Hagan un guiso en la casa y vayan a ver a la gente que está tirada en la calle cagada de frío y de hambre"

Lo más popular
La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte
1

La falta de ocupación de locales comerciales demora la inauguración del Mercado del Norte

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem
2

Dimes y diretes: pese a su enfrentamiento con Catalán, Campero posó con Karina Milei y con Martín Menem

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%
3

Biocombustibles: el Senado aprobó elevar el corte de bioetanol al 15% y biodiésel al 10%

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida
4

Lucas dejó las drogas en el pasado y ahora corre para recuperar la vida que creyó perdida

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II
5

Senado: con votos tucumanos se aprobó la ley de Inocencia Fiscal II

Ranking notas premium
Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
1

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva
2

Barrio El Salvador: los acusados por el crimen del mecánico estarán con preventiva

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
3

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas
4

Julio Falcioni encontró la fórmula y Atlético Tucumán empezó a soñar con grandes cosas

De Huirapuca al rugby francés: se fue a Europa para crecer como jugador y encontró mucho más
5

De Huirapuca al rugby francés: se fue a Europa para crecer como jugador y encontró mucho más

Más Noticias
La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

La frase que el rey Carlos III habría dicho tras la muerte de Lady Di, según su hermano

¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán?

¿De qué se habló en el Encuentro Anual de Fundación del Tucumán?

Qué cambios habrá por la nueva ley de biocombustibles

Qué cambios habrá por la nueva ley de biocombustibles

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Despidos masivos en la Quinta de Olivos: cuál es la explicación oficial del Gobierno

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Predicción meteorológica: el calor vuelve con fuerza, pero el fin de semana cambia todo

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Tormentas, nevadas y ráfagas de hasta 100 km/h: hay alerta amarilla en ocho provincias

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

Comentarios