"Desde que se fue no paran de usarlo": el fuerte descargo de la familia del Indio Solari

Aquella publicación formó parte de una serie de agradecimientos públicos tras la multitudinaria despedida del cantante en el Microestadio José María Gatica de Villa Domínico. En aquel momento, Mones Ruiz difundió un video reconociendo el apoyo fundamental del público, la contención de los vecinos y el trabajo logístico brindado tanto por agrupaciones políticas como por los bomberos de Avellaneda, Quilmes y Lanús. “A su amado público, que nunca dudó de su respaldo, comportamiento y amor, que hicieron que su despedida fuera un orgullo y una emoción inconmensurable”, había expresado la viuda del referente, rematando con una frase que hoy cobra aún más fuerza: “Honrémoslo cuidando nuestro estado de ánimo, abrazándonos y sin bajar los brazos porque a la rebeldía no se renuncia”.