Cita con el rock nacional en el Centro Cultural Juan B. Terán

“Entretelones”: función especial en la sala Orestes Caviglia

Es la década de 1950, en la era de oro del radioteatro argentino. Una compañía recorre pueblos, pero cuando las mujeres se rebelan cansadas de los enredos amorosos de su protagonista y se van del grupo, los dos actores varones deben hacerse cargo de una puesta de “Don Juan al galope” para evitar problemas con el público. “Entretelones” es la obra teatral escrita por Manuel Maccarini, dirigida por Jorge de Lassaletta y protagonizada por Federico Indio Armanini y Mario Ramírez, que se presentará hoy y mañana a las 21 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), en una propuesta que reúne teatro físico, radioteatro, canto, danza y música original interpretada en vivo por Mafalda Roselló, Josías Lazarte Georgieff, Luis Arenas y Francisco Sánchez Matassa. Los socios de Club LA GACETA tienen el beneficio de 2x1 en entradas.