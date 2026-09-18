Cita con el rock nacional en el Centro Cultural Juan B. Terán

El espíritu del Indio Solari sobrevolará esta noche el Centro Cultural Juan B. Terán (Marco Avellaneda 350), con un festival rockero en su memoria, que será encabezado por Gaspar Benegas y Baltasar Comotto, guitarristas de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (la banda completa estará en un mes en el Hipódromo).
La jornada comenzará a las 20, con entrada libre y gratuita, y como una gran apuesta del Septiembre Musical. Será un show acústico en el cual los músicos recorrerán clásicos nacionales y canciones del repertorio de su grupo. En paralelo, ambos desarrollan sus propias carreras como intérpretes y compositores, y el encuentro servirá para que presenten sus canciones en un formato íntimo.
La apertura será con referentes de la escena tucumana. La previa estará a cargo de DEC (Destrucción en Cadena), Aneurixma, Rock & Lobos y Antigua Roca, para que luego suban al escenario los visitantes. En el predio se montará una feria de cerveceros y un encuentro de tatuadores.
La cartelera del festival que organiza el Ente Cultural de la Provincia se completará con otras propuestas. Desde las 20, en el Espacio Incaa de la sala Hynes O’Connor (San Martín 251) se proyectará el documental “Negro che, negro usted. Quince años después”, dirigida por Alberto Masliah. El filme sigue la grabación de un disco colectivo y un recital protagonizados por artistas afrodescendientes en el que despliegan el candombe porteño y los ritmos sostenidos en barrios como San Telmo, Dock Sud y La Matanza. La realización es en homenaje a Pocha Lamadrid, referente del activismo del sector y reúne a los protagonistas de “Negro Che, los primeros desaparecidos”.
En el teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) se presentará a partir de las 21 Estación Buenos Aires, el prestigioso cuarteto de cuerdas integrado por Gabriela Olcese, Ricardo Bugallo, Siro Bellisomi y la presencia especial de Rafael Gíntoli. La formación propone un recorrido con puentes entre composiciones argentinas y grandes obras del repertorio universal: el repertorio abarcará “Cuarteto para Buenos Aires”, de Claudia Montero (ganadora del Premio Grammy); “Huella”, de Julián Aguirre; “Gato”, de Emilio Napolitano; y el Cuarteto de Cuerdas en Fa Mayor Op. 96 “Americano”, de Antonín Dvorák. Hace dos años, el grupo fue reconocido por la Asociación de Críticos Musicales de Argentina como el mejor conjunto de música de cámara del país.
Con entrada libre
Desde las 21, en el Museo Folklórico Provincial General Manuel Belgrano (24 de Septiembre 565) habrá una Noche Andina con la presencia de Kimsa Juy (ganadora del Pre Cosquín 2025 en la categoría Mejor Conjunto Instrumental), el charanguista Diego Sosa (presentará su proyecto “Órbita”, en el que articula sonoridades electrónicas y orgánicas desde una estética íntima y contemporánea”; y el dúo Vientos del Este (integrado por Cristian Acuña y Orlando Leal), que recorrerán los sonidos, ritmos y paisajes del norte argentino. La actividad es con entrada libre y gratuita, pero se suspende en caso de lluvia.
Sin cobro de derecho de espectáculo seguirá además el ciclo Cultura Bar en diversos espacios del interior tucumano. En Bond (Leandro Aráoz 35, Monteros) actuará Roma Show, con los covers del cantante Rodrigo Martín; en Bero’ (Trancas) estarán Nancy Pedro y Gallego Estrada con música popular de raíz folclórica en homenaje a Mercedes Sosa; y en Los Altos (avenida Alem 400, Tafí Viejo) se presentará De Maderas Criollas, el grupo de Enzo García, Valentín Valdez y Fabricio Autino, con zambas, chacareras, gatos, escondidos y cuecas del cancionero popular argentino.
“Entretelones”: función especial en la sala Orestes Caviglia
Es la década de 1950, en la era de oro del radioteatro argentino. Una compañía recorre pueblos, pero cuando las mujeres se rebelan cansadas de los enredos amorosos de su protagonista y se van del grupo, los dos actores varones deben hacerse cargo de una puesta de “Don Juan al galope” para evitar problemas con el público. “Entretelones” es la obra teatral escrita por Manuel Maccarini, dirigida por Jorge de Lassaletta y protagonizada por Federico Indio Armanini y Mario Ramírez, que se presentará hoy y mañana a las 21 en la sala Orestes Caviglia del Ente Cultural (San Martín 251), en una propuesta que reúne teatro físico, radioteatro, canto, danza y música original interpretada en vivo por Mafalda Roselló, Josías Lazarte Georgieff, Luis Arenas y Francisco Sánchez Matassa. Los socios de Club LA GACETA tienen el beneficio de 2x1 en entradas.