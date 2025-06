Éxito asegurado: la "regla de las cinco horas" que utilizaron Bill Gates y Warren Buffett

Para muchas personas dedicar 5 horas a la semana no es un objetivo sencillo. Es muy probable que, aquellas personas que tengan poca capacidad de atención no puedan concentrarse más de unos minutos en una tarea. Pero también son las que, potencialmente, pueden obtener más beneficios si tratan de crear y mantener el hábito. Por ello, la técnica de las 5 horas, sea o no cierto que la practiquen estos magnates, es una forma magnífica de aprender un idioma, acerca de un nuevo hobby, o a reeducar nuestro cerebro sólo para que pueda estar presente.