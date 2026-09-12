La escuela, una aliada clave contra el fuego

Todos saben que Bella Vista es una comunidad cuya historia y presente están marcados por la actividad azucarera. Y lo que se hace en las aulas de esa localidad está cambiando las cosas. Las nuevas generaciones ya no son espectadoras del futuro productivo de Bella Vista, sino parte activa de su transformación. Con ese horizonte, más de 110 estudiantes de 4° y de 5° grado de la escuela Roque Sáenz Peña participaron de una serie de encuentros de concientización, orientados a la prevención de la quema de caña y al cuidado del ambiente que los rodea a diario.