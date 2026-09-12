La escuela, una aliada clave contra el fuego
El ingenio Bella Vista, la patrulla ambiental y la Municipalidad de esa ciudad impulsan una actividad de concientización para 4° y 5° grado de la escuela Roque Sáenz Peña. La Mesa de Gestión Ambiental acompaña esta acción, mediante la cual los alumnos llevan a sus casas inquietudes y herramientas para evitar la práctica del fuego. La iniciativa debe replicarse en todas las escuelas.
En numerosas oportunidades publicamos en esta columna de opinión lo que acontece en todas las zafras azucareras, en cuanto a la problemáticas de los incendios intencionales en lotes de caña en pie o en lotes con rastrojo. Estos problemas, por supuesto, también se dan fuera de las zonas cañeras, con incendios en montes locales y en pastizales, debido a que en muchas zonas resulta recurrente el fuego en banquinas y estas llamas pasan a los campos que no tomaron las precauciones del caso.
Los problemas que ocurren en la provincia resultan preocupantes, y movilizaron a toda la actividad productiva. Principalmente, a la azucarera. Los operativos de la Justicia y de la Policía, el trabajo de apagado de focos, las reuniones de medianos y pequeños productores y las reuniones de la Mesa de Gestión Ambiental son consecuencia de lo que está sucediendo. Y debe ser tomado en cuenta.
En muchas oportunidades se dijo que algo debe hacerse para lograr que continúen disminuyendo las quemazones en cañaverales y en campos. Sobre todo, con el trabajo en conjunto de todos los sectores productivos y de la sociedad en general.
En la provincia la zafra está a full. Ya hay lotes con follaje seco y lotes con rastrojos, que aumentan a medida d que avanza la campaña. Y, por ende, se corre el riesgo de que se produzcan más incendios.
Desde hace bastante tiempo se vienen llevando a cabo diversas actividades. Y, nobleza obliga, en esta oportunidad consideraos importante comunicar algo de esto que se hace para prevenir incendios.
El trabajo de concientización que se está haciendo con chicos de Bella Vista, para que ellos promuevan la prevención de la quema de caña, es una gran noticia.
La iniciativa fue impulsada por el ingenio Bella Vista -propiedasd de Arca Continental Argentina-, junto con la Patrulla Ambiental y con Defensa Civil de la Municipalidad de la “Ciudad de las Palmeras”. A estos acompaña la Mesa de Gestión Ambiental, en una apuesta concreta por el trabajo conjunto entre el sector productivo, el Estado y la comunidad.
Todos saben que Bella Vista es una comunidad cuya historia y presente están marcados por la actividad azucarera. Y lo que se hace en las aulas de esa localidad está cambiando las cosas. Las nuevas generaciones ya no son espectadoras del futuro productivo de Bella Vista, sino parte activa de su transformación. Con ese horizonte, más de 110 estudiantes de 4° y de 5° grado de la escuela Roque Sáenz Peña participaron de una serie de encuentros de concientización, orientados a la prevención de la quema de caña y al cuidado del ambiente que los rodea a diario.
Durante los encuentros, los estudiantes no solo escucharon. También discutieron, analizaron y se apropiaron de herramientas para comprender los impactos que la quema de caña puede generar sobre el ambiente, sobre la salud y sobre la seguridad vial. Además, exploraron acciones concretas para contribuir a su prevención.
La idea de fondo es mucho más profunda, con el objetivo de que los conocimientos trabajados en la escuela puedan trascender las aulas y llegar a los hogares y a las comunidades. De ese modo, los estudiantes se convierten en los primeros mensajeros de un cambio que empieza cerca de la casa.
La propuesta también busca fortalecer el conocimiento sobre los desafíos que enfrenta la actividad azucarera y sobre la importancia de construir, entre todos, prácticas productivas cada vez más responsables.
La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Mesa de Gestión Ambiental, un espacio de articulación interinstitucional que reúne a organismos públicos, a empresas y a instituciones vinculadas a la actividad azucarera y al abordaje de los desafíos ambientales de la producción de caña de azúcar en Tucumán. No se trata de un trabajo de una sola organización, sino de la suma de miradas distintas sobre una misma problemática.
La participación conjunta permite abordar la prevención de la quema desde diferentes perspectivas y promover acciones de concientización que involucren tanto al sector productivo como a las comunidades. Cuando todos empujan hacia la misma dirección, el impacto llega más lejos.
Sin dudas que esta iniciativa no es una acción aislada de la empresa privada que la impulsó, sino que forma parte de su estrategia de sostenibilidad y de su compromiso con el desarrollo responsable de la cadena de valor, trabajando junto a productores proveedores para caminar juntos hacia una actividad azucarera más eficiente, más responsable y con más futuro.
Iniciativas como estas deben ser tomadas en cuenta, para que estas acciones se repliquen en las escuelas de toda la provincia, con el objetivo de lograr que los incendios en épocas invernales y primaverales vayan disminuyendo en toda la provincia, para el bien de toda la sociedad.