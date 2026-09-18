Descubrieron una nueva especie de felino por primera vez en más de 100 años: vivía como un gato doméstico en Bolivia

El animal había sido encontrado cuando apenas era un cachorro, cerca de un bosque de los Yungas, y una familia de la zona lo llevó a su vivienda. Durante aproximadamente un año lo alimentaron con huevos y pasta y lo trataron como si fuera un gato doméstico. Sin embargo, su comportamiento revelaba que se trataba de un animal salvaje: acechaba gallinas, tenía un maullido diferente y conservaba sus instintos de depredador.