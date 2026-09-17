El mayor secuestro de drogas sintéticas en Argentina: incautaron 52 kilos de MDMA

Resumen para apurados
- Tras una alerta de la DEA, la PFA incautó en Argentina un récord de 52 kilos de MDMA y detuvo a tres sospechosos para frenar una red narco transnacional.
- La droga estaba oculta en un auto interceptado tras pesquisas iniciadas en marzo. Se realizaron allanamientos en Salta y CABA, y rige una captura internacional.
- El mayor decomiso de éxtasis en el país expone una nueva modalidad: el ingreso de drogas sintéticas ya elaboradas desde el exterior en lugar de producirlas localmente.
El mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la Argentina terminó con tres personas detenidas y una orden de captura internacional. El operativo permitió incautar 52 kilos de MDMA de máxima pureza, una cantidad que, según las estimaciones oficiales, servía para elaborar alrededor de un millón de pastillas de éxtasis. El procedimiento fue resultado de una investigación que comenzó en marzo y puso el foco en una organización criminal transnacional.
El caso se inició a partir de información proporcionada por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, que alertó sobre movimientos vinculados con el ingreso de importantes cantidades de drogas al país. Investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) reconstruyeron parte de la estructura involucrada y siguieron los movimientos de quienes tendrían a su cargo la recepción y el traslado de la mercadería. La causa quedó bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N2, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N3 y la PROCUNAR.
Control en un vehículo con irregularidades
La droga estaba oculta dentro de un vehículo y fue localizada durante un procedimiento conjunto de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico y personal de la Dirección General de Aduanas. Los controles mediante reconocieron irregularidades en distintos espacios internos del rodado. La revisión física de esas zonas permitió extraer 20 kilos de una sustancia cristalina que dio positivo para MDMA y, tras desmontar otras partes, encontrar 32 kilos más de MDMA.
La investigación no terminó con el decomiso. Tres hombres resultaron detenidos: un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino. Sus roles estaban relacionados con la recepción del vehículo y diferentes tareas logísticas necesarias para concretar la operación. En paralelo, se allanaron propiedades de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta, donde se encontraron teléfonos, documentación y otros elementos que serán analizados para establecer nuevas conexiones dentro de la organización.
Gran secuestro de MDMA
La Justicia ordenó la captura internacional de otro ciudadano mexicano, a quien los investigadores vinculan con la coordinación del retiro y el traslado del vehículo. Las medidas judiciales buscan determinar también cómo se articulaban las distintas funciones de la organización criminal y cuáles eran sus vínculos internacionales.
Entre las acciones realizadas se encuentran capacitaciones para detectar drogas sintéticas y controlar cargas, junto con análisis sobre las rutas utilizadas para transportar sustancias similares al éxtasis desde Europa hacia el América Latina.
El secuestro de la sustancia representa, de acuerdo con la información oficial, un récord histórico para este tipo de sustancias en la Argentina. El hallazgo también expone una modalidad de tráfico en la que las organizaciones criminales ingresan al territorio nacional drogas ya elaboradas, en lugar de depender exclusivamente de la producción local.