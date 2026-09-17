El mayor secuestro de drogas sintéticas en Argentina: incautaron 52 kilos de MDMA

El caso se inició a partir de información proporcionada por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, que alertó sobre movimientos vinculados con el ingreso de importantes cantidades de drogas al país. Investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) reconstruyeron parte de la estructura involucrada y siguieron los movimientos de quienes tendrían a su cargo la recepción y el traslado de la mercadería. La causa quedó bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N2, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N3 y la PROCUNAR.