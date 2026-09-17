Seguridad

El mayor secuestro de drogas sintéticas en Argentina: incautaron 52 kilos de MDMA

El procedimiento se realizó gracias a la información proporcionada por la DEA de Estados Unidos sobre el ingreso de drogas al país.

El mayor secuestro de drogas sintéticas en Argentina: incautaron 52 kilos de MDMA
Foto: PFA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Tras una alerta de la DEA, la PFA incautó en Argentina un récord de 52 kilos de MDMA y detuvo a tres sospechosos para frenar una red narco transnacional.
  • La droga estaba oculta en un auto interceptado tras pesquisas iniciadas en marzo. Se realizaron allanamientos en Salta y CABA, y rige una captura internacional.
  • El mayor decomiso de éxtasis en el país expone una nueva modalidad: el ingreso de drogas sintéticas ya elaboradas desde el exterior en lugar de producirlas localmente.
Resumen generado con IA

El mayor secuestro de drogas sintéticas registrado hasta el momento en la Argentina terminó con tres personas detenidas y una orden de captura internacional. El operativo permitió incautar 52 kilos de MDMA de máxima pureza, una cantidad que, según las estimaciones oficiales, servía para elaborar alrededor de un millón de pastillas de éxtasis. El procedimiento fue resultado de una investigación que comenzó en marzo y puso el foco en una organización criminal transnacional.

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

Histórico golpe a la venta de éxtasis y otras drogas sintéticas en Tucumán

El caso se inició a partir de información proporcionada por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos, que alertó sobre movimientos vinculados con el ingreso de importantes cantidades de drogas al país. Investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) reconstruyeron parte de la estructura involucrada y siguieron los movimientos de quienes tendrían a su cargo la recepción y el traslado de la mercadería. La causa quedó bajo la intervención del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N2, la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N3 y la PROCUNAR.

Control en un vehículo con irregularidades

La droga estaba oculta dentro de un vehículo y fue localizada durante un procedimiento conjunto de la División Operaciones Federales de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico y personal de la Dirección General de Aduanas. Los controles mediante reconocieron irregularidades en distintos espacios internos del rodado. La revisión física de esas zonas permitió extraer 20 kilos de una sustancia cristalina que dio positivo para MDMA y, tras desmontar otras partes, encontrar 32 kilos más de MDMA.

Secuestraron éxtasis, LSD, ketamina y "tusi" en pleno centro de Tucumán

Secuestraron éxtasis, LSD, ketamina y tusi en pleno centro de Tucumán

La investigación no terminó con el decomiso. Tres hombres resultaron detenidos: un ciudadano mexicano, un venezolano y un argentino. Sus roles estaban relacionados con la recepción del vehículo y diferentes tareas logísticas necesarias para concretar la operación. En paralelo, se allanaron propiedades de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Salta, donde se encontraron teléfonos, documentación y otros elementos que serán analizados para establecer nuevas conexiones dentro de la organización.

Gran secuestro de MDMA

La Justicia ordenó la captura internacional de otro ciudadano mexicano, a quien los investigadores vinculan con la coordinación del retiro y el traslado del vehículo. Las medidas judiciales buscan determinar también cómo se articulaban las distintas funciones de la organización criminal y cuáles eran sus vínculos internacionales.

Entre las acciones realizadas se encuentran capacitaciones para detectar drogas sintéticas y controlar cargas, junto con análisis sobre las rutas utilizadas para transportar sustancias similares al éxtasis desde Europa hacia el América Latina.

El secuestro de la sustancia representa, de acuerdo con la información oficial, un récord histórico para este tipo de sustancias en la Argentina. El hallazgo también expone una modalidad de tráfico en la que las organizaciones criminales ingresan al territorio nacional drogas ya elaboradas, en lugar de depender exclusivamente de la producción local.

Temas Buenos AiresSaltaPolicía Federal Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Discutió con otro conductor, sacó un arma y fue detenido en la previa de Atlético Tucumán-River

Discutió con otro conductor, sacó un arma y fue detenido en la previa de Atlético Tucumán-River

Lo más popular
La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano
1

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup
2

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

La Municipalidad capitalina afirma que el Camino del Perú necesita una mirada metropolitana
3

La Municipalidad capitalina afirma que el Camino del Perú necesita una mirada metropolitana

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos
4

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
5

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

Ranking notas premium
Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
1

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
2

Todos los caminos conducen a Caputo

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad
3

Un abogado denunció haber sido maltratado en una comisaría y el Colegio exigió respuestas a la Policía y al Ministerio de Seguridad

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él
4

El caso Tini Stoessel: ganar dinero no siempre significa poder decidir sobre él

Yedlin con Wado de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa
5

Yedlin con "Wado" de Pedro, un legislador sin candidatura y la foto de un diputado con Massa

Más Noticias
Tragedia en los Alpes: murió la atleta que había ganado la Carrera 4 Refugios de Bariloche

Tragedia en los Alpes: murió la atleta que había ganado la Carrera 4 Refugios de Bariloche

Gran Hermano 2026: cuánto dinero ganó la tucumana Sol Abraham y qué incluye el premio

Gran Hermano 2026: cuánto dinero ganó la tucumana Sol Abraham y qué incluye el premio

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Entradas para la despedida de Messi: cuándo saldrían a la venta, dónde comprarlas y cuánto costarían

Horóscopo chino: el único signo que deberá pedir disculpas y resolver asuntos pendientes en septiembre, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: el único signo que deberá pedir disculpas y resolver asuntos pendientes en septiembre, según Ludovica Squirru

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

La polémica frase que la tucumana Sol Abraham dijo antes de apagar las luces de Gran Hermano

El invierno se despide con calor y fuertes tormentas: así llegará la primavera a Argentina

El invierno se despide con calor y fuertes tormentas: así llegará la primavera a Argentina

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Con un gol y otra gran actuación de Messi, Inter Miami ganó la Campeones Cup

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Llegan los Sporting Days: 7 días para aprovechar descuentos y beneficios exclusivos

Comentarios