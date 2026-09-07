Tafí Viejo: cambian las fechas del Festival del Limón

La historia del festival se remonta a 1971, cuando productores de la región y socios del Club Atlético Villa Mitre decidieron organizar una celebración para conmemorar la culminación de la zafra del limón. Con el paso de los años, aquella iniciativa se transformó en una de las festividades más importantes de Tafí Viejo, vinculando la producción citrícola con la música, las tradiciones y la identidad de la comunidad.