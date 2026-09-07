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Tafí Viejo: cambian las fechas del Festival del Limón

Nuevos días confirmados para una cita esperada.

Tafí Viejo: cambian las fechas del Festival del Limón
Hace 1 Hs


Tafí Viejo se prepara para recibir una nueva edición del Festival Nacional del Limón, uno de los encuentros culturales más representativos de la ciudad y del norte argentino. La edición número 54 tiene fecha confirmada para el viernes 16 y sábado 17 de octubre.

Durante las dos jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de espectáculos musicales, propuestas de danza, comidas regionales, artesanías y diferentes expresiones vinculadas con la cultura local. El festival representa un importante punto de encuentro para las familias y genera, además, un movimiento significativo para artistas, emprendedores y trabajadores de la ciudad.

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La historia del festival se remonta a 1971, cuando productores de la región y socios del Club Atlético Villa Mitre decidieron organizar una celebración para conmemorar la culminación de la zafra del limón. Con el paso de los años, aquella iniciativa se transformó en una de las festividades más importantes de Tafí Viejo, vinculando la producción citrícola con la música, las tradiciones y la identidad de la comunidad.

Artistas que pasaron

El escenario principal lleva el nombre de Mercedes Sosa, en homenaje a una de las figuras más trascendentes de la música popular argentina. Por allí pasaron reconocidos artistas como Horacio Guarany, Los Manseros Santiagueños, Los Fronterizos, Los Cantores del Alba, Las Voces de Orán, Cuti y Roberto Carabajal, Abel Pintos, Jorge Rojas, Luciano Pereyra, Sergio Galleguillo, El Chaqueño Palavecino, Los Tekis y La Delio Valdez, junto con numerosos músicos y ballets locales.

Nuevos talentos buscan su lugar en el Festival del Limón de Tafí Viejo

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La cartelera de artistas, la modalidad de ingreso y el resto de la programación correspondiente a la edición 2026 serán comunicados a través de los canales oficiales del Festival Nacional del Limón.

Temas Tafí ViejoMercedes SosaLuciano PereyraHoracio GuaranyLos TekisChaqueño PalavecinoArgentina
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