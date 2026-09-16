De la polémica al éxtasis: Atlético Tucumán hizo justicia en los penales y está en semis

Porque volvió a pasar. Sí, el “Decano” volvió a sufrir la falta de un criterio arbitral uniforme. Porque ya nadie entiende qué manos se cobran y cuáles no. Jorge Baliño tenía argumentos para sancionar el penal: la mano estaba extendida y la pelota iba en dirección al arco. Pero el futbolista estaba de espaldas y también podría haber interpretado otra cosa. Como había elegido no cobrar aquel codazo de Carlos Zambrano a Ignacio Maestro Puch en 2022, en La Bombonera. O como Andrés Gariano decidió no sancionar el planchazo de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo contra River. Esta vez Baliño fue al VAR, cobró penal y el criterio arbitral, que por momentos parece una moneda al aire, volvió a caer del otro lado de Atlético.