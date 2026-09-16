Gran Hermano 2026 define a su ganadora: ¿la tucumana Sol Abraham y Gisela Yipio?
La final de Gran Hermano 2026 enfrenta a Sol Abraham y Gisela Yipio en una placa positiva. Las encuestas en redes muestran una leve ventaja para la participante uruguaya, aunque el resultado definitivo dependerá del voto del público.
Resumen para apurados
- Sol Abraham y Gisela Yipio disputan este miércoles la final de Gran Hermano 2026 por Telefe, donde el voto positivo del público consagrará a la nueva campeona.
- Tras la salida de Charlotte Caniggia y visitas familiares, las encuestas en redes muestran una leve ventaja para Yipio con más del 50% frente a la tucumana Abraham.
- La definición otorgará una vivienda y 20 millones de pesos al segundo puesto, cerrando una exitosa temporada que movilizó audiencias televisivas y plataformas digitales.
Este miércoles se define la gran final de Gran Hermano 2026 y el público tendrá la última palabra para elegir a la participante que se consagrará campeona de esta edición. La placa es positiva y las dos finalistas que continúan en carrera son Sol Abraham y Gisela Yipio.
A pocas horas de conocer el resultado, las redes sociales volvieron a funcionar como un termómetro de las preferencias de los seguidores del reality. Sin embargo, a diferencia de otras galas del ciclo, esta vez la diferencia entre las dos participantes no aparece tan marcada.
Gisela Yipio aparece con una leve ventaja en las encuestas
Las consultas y votaciones realizadas por usuarios en redes sociales muestran una tendencia favorable a Gisela Yipio, aunque con una diferencia que no permite anticipar el resultado definitivo.
La participante uruguaya aparece en distintas encuestas con porcentajes superiores al 50%. Algunas de las mediciones difundidas en redes le asignan 54%, 55% e incluso 70% de los votos.
De esta manera, Yipio parte con una leve ventaja en las preferencias que circulan en internet, mientras que Sol Abraham también continúa en competencia y el resultado final dependerá de la votación oficial.
Cómo ver la final de Gran Hermano 2026 en vivo
La gala puede seguirse por Telefe desde las 22.15, mientras que los viernes el programa comienza a las 22.30. También existe la posibilidad de verlo online a través de plataformas como DirecTV GO, Cablevisión Flow y Telecentro Play, entre otros servicios.
En cuanto a la señal de televisión, se puede encontrar en:
- Cablevisión: canal 10 digital y 1001 HD.
- Telecentro: canal 12 digital y 1001 HD.
- DirecTV: canal 123 digital y 1123 HD.
Por su parte, quien termine en el segundo lugar obtendrá una casa y 20 millones de pesos, mientras que la participante que complete el podio en el tercer puesto recibirá 10 millones de pesos.
Tras la salida de Charlotte Caniggia, las finalistas tuvieron además un encuentro con sus familiares el martes 15. La visita se produjo durante algunas horas y marcó uno de los últimos momentos antes de la definición del reality.
Sol Abraham y Gisela Yipio son las dos participantes que llegan a la instancia decisiva y el voto del público determinará quién se queda con el título de Gran Hermano 2026.