"Ruta del dinero K": ordenaron revisar el pedido de prisión domiciliaria de Fabián Rossi

Resumen para apurados
- La Cámara de Casación anuló el fallo que denegó la prisión domiciliaria a Fabián Rossi por la 'Ruta del dinero K' y ordenó dictar un nuevo veredicto por razones de salud.
- Condenado a cuatro años y medio de cárcel, su defensa alegó múltiples afecciones médicas crónicas que el penal no logra tratar adecuadamente tras perder 20 kilos de peso.
- El Tribunal Oral Federal 4 deberá emitir una nueva resolución que pondrá a prueba los criterios judiciales sobre la atención médica en las condenas por corrupción.
La Cámara Federal de Casación anuló el fallo que había rechazado otorgarle prisión domiciliaria a Fabián Rossi, condenado junto al empresario Lázaro Báez en la causa de la “ruta del dinero K”.
Los jueces de la Sala IV Javier Carbajo y Mariano Borinsky, con la disidencia de Gustavo Hornos, hicieron lugar al recurso presentado por la defensa de Rossi contra la decisión del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 4. De esta manera, dejaron sin efecto esa resolución y ordenaron que se dicte una nueva sentencia.
Rossi cumple una condena de cuatro años y seis meses de prisión por lavado de activos. Su defensa había solicitado que se le concediera la prisión domiciliaria debido a sus problemas de salud y argumentó que el establecimiento penitenciario tiene dificultades para garantizar el tratamiento y la rehabilitación que requiere.
Las enfermedades que presenta Fabián Rossi
Entre las patologías y afecciones que presenta Rossi se encuentran diabetes, hipertensión, gastritis ulcerosa y antecedentes de cáncer de piel. También registra una pérdida de 20 kilos de peso y un deterioro crónico de la pierna como consecuencia de una cirugía del tendón de Aquiles, con pérdida de masa muscular y necesidad de tratamiento kinesiológico, consignó el diario La Nación.
En su voto, Borinsky sostuvo que, debido al estado de salud de Rossi, correspondía concederle directamente la prisión domiciliaria. El magistrado recordó que el condenado tiene 62 años y enumeró las distintas dolencias que presenta.
Borinsky ya había sostenido esa posición en su intervención del 27 de marzo de 2026. Ahora volvió a plantear la necesidad de otorgarle el beneficio, aunque finalmente conformó la mayoría junto con Carbajo y adhirió a su voto “ante la necesidad de adoptar una solución que privilegiara la interpretación más favorable a los derechos de la persona frente al poder estatal”.
En disidencia, Hornos votó por rechazar el recurso presentado por la defensa de Rossi. El juez consideró que las necesidades médicas del condenado podían ser atendidas mientras cumple la pena de prisión.
La resolución de la Cámara Federal de Casación no otorgó directamente el beneficio en la decisión mayoritaria, sino que anuló el fallo anterior y ordenó que se dicte una nueva sentencia sobre el pedido de prisión domiciliaria.