"Ruta del dinero K": ordenaron revisar el pedido de prisión domiciliaria de Fabián Rossi

Borinsky ya había sostenido esa posición en su intervención del 27 de marzo de 2026. Ahora volvió a plantear la necesidad de otorgarle el beneficio, aunque finalmente conformó la mayoría junto con Carbajo y adhirió a su voto “ante la necesidad de adoptar una solución que privilegiara la interpretación más favorable a los derechos de la persona frente al poder estatal”.