"Ruta del dinero K": odenaron la detención de seis condenados

Entre los condenados se encuentra Fabián Rossi, ex apoderado de la financiera S.G.I., con una pena de cuatro años y seis meses de prisión. Rossi cobró notoriedad pública durante el proceso judicial por entonces ser pareja de la actriz Iliana Calabró. También fueron citados Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -empresa insignia de Lázaro Báez-; Juan Alberto De Rasis, ex empleado de un banco suizo utilizado en las maniobras de lavado; César Fernández, ex trabajador de S.G.I.; el empresario Carlos Molinari; y Eduardo Castro.