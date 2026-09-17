Pablo Secchi, de Poder Ciudadano: “La austeridad no puede atentar contra la transparencia”

El proyecto de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad civil. Aunque el texto normativo no menciona explícitamente la palabra “debate”, la derogación sistemática de una serie de artículos de la legislación actual elimina de manera efectiva la obligatoriedad de los debates presidenciales en la Argentina. La omisión del tema incluso en los considerandos del proyecto genera preocupación en distintas entidades. En este contexto, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, criticó la falta de justificaciones oficiales frente a una herramienta clave para el electorado.
Desde la institución destacaron en diálogo con LG Play que el debate presidencial se ha consolidado como un activo fundamental dentro de la cultura democrática del país. Y argumentaron que la población adoptó “de forma masiva” esta práctica que en las transmisiones televisivas alcanzó niveles de audiencia extraordinarias, ubicándose en los años electorales únicamente por detrás de los partidos de la Selección Argentina de Fútbol. Ante esto Secchi, remarcó que desactivar un espacio de discusión pública tan representativo resulta incomprensible, dado que brinda al electorado la posibilidad de escuchar a los candidatos en un formato transparente y bajo reglas acordadas.
Frente a la falta de explicaciones por parte de las autoridades nacionales, desde la sociedad civil estiman que la propuesta oficial podría argumentar razones económicas, un patrón recurrente en las iniciativas del Gobierno. Sin embargo, Poder Ciudadano sostiene que la austeridad en las cuentas públicas no debe ir en detrimento de la transparencia ni del derecho a la información. “En un contexto atravesado por la desinformación y la proliferación de noticias falsas, la posibilidad de confrontar a los postulantes adquiere un valor institucional superior”, precisó.
Rechazo
Ante el inminente tratamiento de la norma, diversas organizaciones de la sociedad civil se han articulado para manifestar su rechazo a este retroceso. Además de solicitar espacios en las comisiones legislativas para exponer sus argumentos, planean enviar una carta formal a todos los legisladores nacionales. El objetivo central es concientizar a los integrantes del Congreso, quienes tendrán la responsabilidad última de definir la continuidad o eliminación de esta instancia de cara a los próximos comicios.
Un punto crítico abordado por la organización radica en el impacto limitado o relativo que las actuaciones en los debates suelen tener sobre el resultado final de las elecciones. El ejemplo más reciente se dio en las últimas elecciones presidenciales, donde los análisis posteriores señalaron al entonces candidato Javier Milei como perjudicado tras el debate, y aun así terminó imponiéndose holgadamente en el balotaje. En este sentido, Secchi enfatizó que el valor del debate no reside en determinar quién gana o pierde una elección, sino en garantizar el derecho cívico de acceder a un intercambio directo de propuestas.