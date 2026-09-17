Pablo Secchi, de Poder Ciudadano: “La austeridad no puede atentar contra la transparencia”

El proyecto de reforma política enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación ha encendido las alarmas en diversos sectores de la sociedad civil. Aunque el texto normativo no menciona explícitamente la palabra “debate”, la derogación sistemática de una serie de artículos de la legislación actual elimina de manera efectiva la obligatoriedad de los debates presidenciales en la Argentina. La omisión del tema incluso en los considerandos del proyecto genera preocupación en distintas entidades. En este contexto, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, criticó la falta de justificaciones oficiales frente a una herramienta clave para el electorado.