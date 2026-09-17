OpiniónCartas de lectores

Cartas de lectores: Camino del Perú
Hace 4 Hs

Cada cierto tiempo generalmente cuando los políticos están en campaña política, tratan el tema que mencionó, pero pasan los años y los funcionarios siguen hablando del tema y no hacen absolutamente nada. Les doy una idea, desde el cruce de la ruta y la avenida Belgrano-Perón hasta la Aldaba las veredas son muy anchas, si las enangostan de ambas márgenes podrían ensanchar la ruta y solucionarían en parte el problema de congestión del tránsito. Es una gran obra pues tendrían que correr las columnas de energía y expropiar los terrenos y llevaría su tiempo, pero hay que empezar si se quiere mejorar.

Arnaldo Grosvald                           

Arnaldogrosvald@hotmail.com

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre
1

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera
2

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo
3

Boca clasificó a semifinales de la Copa Sudamericana tras resistir ante San Pablo

Tablets, parlantes y auriculares: el concurso para estudiantes que lleva las leyes a un videojuego
4

Tablets, parlantes y auriculares: el concurso para estudiantes que lleva las leyes a un videojuego

Redes sociales y ansiedad: un experimento argentino midió su impacto en estudiantes universitarios
5

Redes sociales y ansiedad: un experimento argentino midió su impacto en estudiantes universitarios

Ranking notas premium
Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
1

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Crímenes múltiples en Tucumán: el triple homicidio que horrorizó a Villa Chicligasta y que guarda similitudes con el caso Barreda
2

Crímenes múltiples en Tucumán: el triple homicidio que horrorizó a Villa Chicligasta y que guarda similitudes con el caso Barreda

Acuerdo por la presidencia de la UCR en Tucumán y dos diputados con Karina Milei
3

Acuerdo por la presidencia de la UCR en Tucumán y dos diputados con Karina Milei

Entró en vigencia la reforma de la Cámara Federal: funcionará en dos salas y prevé un sexto vocal
4

Entró en vigencia la reforma de la Cámara Federal: funcionará en dos salas y prevé un sexto vocal

Qué sucede cuando dejamos que la IA decida por nosotros
5

Qué sucede cuando dejamos que la IA decida por nosotros

Más Noticias
Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”

Chahla-Molinuevo, la “pelea” que se instaló en la Capital: Arnedo acusó a LLA de “reproducir las peores prácticas de la casta”

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

En qué edades se acelera el envejecimiento y qué hábitos recomiendan cambiar

En qué edades se acelera el envejecimiento y qué hábitos recomiendan cambiar

Todos los caminos conducen a Caputo

Todos los caminos conducen a Caputo

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Comentarios