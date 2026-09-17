Cartas de lectores: Camino del Perú

Cada cierto tiempo generalmente cuando los políticos están en campaña política, tratan el tema que mencionó, pero pasan los años y los funcionarios siguen hablando del tema y no hacen absolutamente nada. Les doy una idea, desde el cruce de la ruta y la avenida Belgrano-Perón hasta la Aldaba las veredas son muy anchas, si las enangostan de ambas márgenes podrían ensanchar la ruta y solucionarían en parte el problema de congestión del tránsito. Es una gran obra pues tendrían que correr las columnas de energía y expropiar los terrenos y llevaría su tiempo, pero hay que empezar si se quiere mejorar.