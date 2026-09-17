Plazas de Bolsillo y las auspiciosas coincidencias

En coincidencia, el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Hugo Cabral, durante una de las audiencias públicas para la creación del nuevo Código de Planeamiento Urbano, planteó una idea similar a la de los concejales y precisó que sólo en el área central (dentro de las cuatro avenidas), la cual ocupa solo el 10,5% de la superficie municipal, se relevaron 104 sitios baldíos, además de 822 casas vacías, discriminadas en 547 viviendas con carteles de venta o alquiler y 275 en estado de abandono. De proyectarse estas cifras al total de la superficie (92 km2), podría inferirse que en la ciudad hay más de 1.000 sitios baldíos.