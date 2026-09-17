Plazas de Bolsillo y las auspiciosas coincidencias

Parecen prometedoras las iniciativas coincidentes para transformar los sitios baldíos de la Capital en las denominadas “Plazas de Bolsillo”. Se trata de reconvertir espacios abandonados, públicos o privados, en espacios verdes, en placitas para distintas utilidades, como recreación, descanso, actividad física, cultural o social, o simplemente para proveer de más sombra al cemento de los barrios.
Por un lado, los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de ordenanza para crear el “Programa Municipal de Plazas de Bolsillo”, una iniciativa destinada a recuperar temporalmente terrenos urbanos vacantes o sin uso efectivo, y convertirlos en solares para los vecinos.
El proyecto establece que las Plazas de Bolsillo tendrán carácter temporal y que los inmuebles privados puedan incorporarse de manera voluntaria mediante contratos de comodato gratuito, preservando en todos los casos la titularidad del propietario. A cambio, durante el período en que el terreno permanezca efectivamente afectado al programa, se contempla una exención temporal de las contribuciones municipales que recaigan sobre el inmueble.
En coincidencia, el titular del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Hugo Cabral, durante una de las audiencias públicas para la creación del nuevo Código de Planeamiento Urbano, planteó una idea similar a la de los concejales y precisó que sólo en el área central (dentro de las cuatro avenidas), la cual ocupa solo el 10,5% de la superficie municipal, se relevaron 104 sitios baldíos, además de 822 casas vacías, discriminadas en 547 viviendas con carteles de venta o alquiler y 275 en estado de abandono. De proyectarse estas cifras al total de la superficie (92 km2), podría inferirse que en la ciudad hay más de 1.000 sitios baldíos.
Por su parte, también en el municipio ya trabajan sobre un plan semejante desde marzo, según contó a LA GACETA Guadalupe Rearte, directora de Planificación Urbanística. La primera etapa de la iniciativa estaba a cargo de la Dirección de Catastro, que venía realizando un relevamiento de los baldíos, pero debió detenerse cuando comenzó la elaboración del CPU, para incluir de forma más orgánica este concepto en el nuevo digesto..
Este modelo de reconversión urbanística tiene exitosos antecedentes en ciudades como Rosario, donde desde 2019 ya se transformaron más de 100 baldíos en Plazas de Bolsillo.
Reformular basurales o terrenos abandonados por sus propietarios en placitas o en espacios de recreación o para ejercicio físico no conlleva mayores costos y, por el contrario, genera numerosos beneficios para la ciudad y sobre todo para los vecinos más próximos, no sólo en estética, sino en salud pública, vinculación social y más verde y sombra.