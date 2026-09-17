El ex concejal José Francisco Argañaraz instó al radicalismo a hacer un “mea culpa”

El ex concejal José Francisco “Lucho” Argañaraz confirmó en una entrevista con LA GACETA Play que será el próximo presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), tras la unificación de las listas que proponían a José María Canelada, a Agustín Romano Norri y a Adolfo Díaz Chavero. A partir de este consenso, el centenario partido pondrá fin a una extensa intervención sin dirimir la conducción en las urnas el próximo domingo, tal como estaba previsto.
“El radicalismo tiene sus líneas internas importantes, cada una con su lista tratando de llegar a la presencia del partido. Pero la realidad de Tucumán y del país nos obliga al diálogo, sobre todo entre los ‘correligionarios’. De esa manera se llegó a un consenso y me tocó a a mí encabezar la lista, cosa que me llena de orgullo, porque el radicalismo es un partido muy grande, con mucho peso y con muchas figuras”, sintetizó Argañaraz. Valoró además que las distintas corrientes hayan quedado representadas en los distintos órganos internos. “No es bueno que un partido esté intervenido”, dijo.
Confirmó que el acto de asunción será la próxima semana, valoró la “juventud” de la Junta de Gobierno e instó a trabajar cuanto antes con miras a las elecciones de 2027. “Es una provincia que hace más de 40 años la gobierna el mismo partido político”, dijo. Y consideró, en un escenario de polarización, “habrá que buscar el lugar” para la UCR. “Si nosotros perdimos parte del electorado, tenemos que hacer un mea culpa y analizar qué pasó”, dijo.