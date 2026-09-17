El ex concejal José Francisco Argañaraz instó al radicalismo a hacer un “mea culpa”

“El radicalismo tiene sus líneas internas importantes, cada una con su lista tratando de llegar a la presencia del partido. Pero la realidad de Tucumán y del país nos obliga al diálogo, sobre todo entre los ‘correligionarios’. De esa manera se llegó a un consenso y me tocó a a mí encabezar la lista, cosa que me llena de orgullo, porque el radicalismo es un partido muy grande, con mucho peso y con muchas figuras”, sintetizó Argañaraz. Valoró además que las distintas corrientes hayan quedado representadas en los distintos órganos internos. “No es bueno que un partido esté intervenido”, dijo.