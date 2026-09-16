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Molteni y Andreozzi vuelven a unir sus caminos en la Copa Davis

Los doblistas argentinos podrían reencontrarse ante Turquía en Neuquén. Jugaron 21 partidos juntos, ganaron tres títulos del Challenger Tour y acumulan un 76% de efectividad como pareja.

Molteni y Andreozzi serán la dupla argentina para la Copa Davis.
Molteni y Andreozzi serán la dupla argentina para la Copa Davis.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Molteni y Andreozzi volverán a formar dupla en dobles para representar a Argentina ante Turquía por la Copa Davis, este fin de semana en el estadio Ruca Che de Neuquén.
  • La dupla no juega junta desde 2019, aunque ostenta tres títulos de Challenger y un 76% de efectividad, sumando el gran presente de Andreozzi y el recorrido copero de Molteni.
  • El punto de dobles del domingo será clave para definir la serie frente a los turcos y consolidar una alternativa de jerarquía y experiencia para el equipo nacional en el torneo.
Resumen generado con IA

La serie de Copa Davis entre Argentina y Turquía podría recuperar una sociedad que lleva casi siete años sin competir junta. Andrés Molteni y Guido Andreozzi integran el equipo nacional que jugará este fin de semana en el estadio Ruca Che de Neuquén y aparecen como alternativas para disputar el punto de dobles. 

Los antecedentes respaldan a la pareja. Molteni y Andreozzi disputaron 21 partidos juntos en el circuito profesional, con 16 victorias y apenas cinco derrotas. Además, conquistaron tres títulos del ATP Challenger Tour: Caltanissetta en 2016 y Szczecin y Buenos Aires en 2019. 

Su última presentación como dupla fue en octubre de 2019, en Santo Domingo. Ahora vuelven a coincidir en un momento diferente, con ambos consolidados como especialistas en dobles. 

“Tenemos una relación de muchos años con Molto. Quizás va a costar un poquito tener ese entendimiento perfecto de entrada, pero nos conocemos mucho, somos muy buenos amigos y con los días de entrenamiento nos vamos a ir entendiendo cada vez más”, explicó Andreozzi. 

Dos especialistas que llegan con experiencia

Andreozzi atraviesa una destacada temporada 2026. Junto al francés Manuel Guinard conquistó el Masters 1000 de Indian Wells, alcanzó la final en Madrid y llegó a cuartos de final tanto en Wimbledon como en el US Open. Esos resultados lo llevaron al 15° lugar del ranking mundial de dobles. 

Molteni, actual 61° del ranking de la especialidad, cuenta con mayor recorrido en Copa Davis: acumula seis triunfos y cinco derrotas desde su debut en 2017. 

Los dos ya comenzaron a trabajar sobre la cancha del Ruca Che. “La adaptación viene siendo muy positiva”, señaló Molteni, mientras que Andreozzi destacó que la superficie es “bastante lenta” y aseguró que esperan llegar bien preparados. 

Cuándo juega Argentina ante Turquía

El sorteo se realizará el viernes 18 de septiembre. La serie comenzará el sábado 19, desde las 12, con los dos singles. El domingo 20, a partir de las 11, llegará el dobles y posteriormente se disputarán los dos singles restantes, con el último sujeto a necesidad. 

Para Molteni, la experiencia obliga a no confiarse. “En la Davis hay otro condimento, otras presiones y ganas de rendir, así que puede pasar cualquier cosa y los rivales se pueden potenciar”, advirtió. 

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