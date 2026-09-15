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“Ojalá se caiga la cancha”: la ilusión de Navone antes de su primera Copa Davis como local

El tenista argentino destacó el apoyo que espera recibir en Neuquén y aseguró que cumpliría un sueño al disputar por primera vez una serie en Argentina.

CONFERENCIA. Mariano Navone habló junto a Javier Frana en el Ruca Che y expresó su entusiasmo por disputar por primera vez una serie de Copa Davis como local.
CONFERENCIA. Mariano Navone habló junto a Javier Frana en el Ruca Che y expresó su entusiasmo por disputar por primera vez una serie de Copa Davis como local. Foto: Asociación Argentina de Tenis.
Por Diego Caminos Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Mariano Navone expresó su ilusión en Neuquén antes de la serie de Copa Davis frente a Turquía, que marcará su debut como local con el equipo argentino.
  • Argentina vuelve a ser local tras dos años y medio con entradas agotadas en el Ruca Che, mientras Navone llega en alza tras su histórico triunfo ante Novak Djokovic.
  • El evento descentraliza el tenis al interior del país, mientras el jugador espera la definición del capitán Javier Frana para sumar minutos y consolidar su rol.
Resumen generado con IA

Mariano Navone no puede ocultar la sonrisa. La serie frente a Turquía tendrá un significado especial para el argentino: será la primera vez que dispute la Copa Davis como local y, además, lo hará en Neuquén, una provincia que conoce desde chico y con la que mantiene un vínculo particular.

“Vine muchas veces de chico, conozco mucho, tengo un grupo de amigos de acá y también tengo allegados. Me gusta la idea de que el tenis se acerque al interior. Es lindo ver todos estos eventos en distintos lugares del país”, expresó el tenista durante la conferencia de prensa realizada en el Ruca Che. 

Navone destacó especialmente el impacto que puede tener una serie de esta magnitud fuera de Buenos Aires. “Como persona que nació en el interior del país, sabemos que cualquier evento deportivo masivo como este se va a llenar y va a haber mucho apoyo. Neuquén nos está recibiendo de la mejor manera”, señaló.

Pero la expectativa aumenta cuando habla de lo que espera encontrarse durante el fin de semana. Argentina llevaba dos años y medio sin disputar una serie como local y el jugador imagina un estadio completamente volcado detrás del equipo.

“Seguramente va a ser un estadio ruidoso. Ojalá se caiga la cancha. Hablo de eso y se me cae una sonrisa porque es lo más lindo, es para lo que uno quiere jugar y crece queriendo”, aseguró. 

El recuerdo lo llevó directamente a su infancia. “Yo vi toda mi vida la Copa Davis en el Parque Roca y siempre soñé con alguna vez ser uno de esos jugadores y ver que el estadio explote. Es fundamental el apoyo de la gente”, agregó. La expectativa parece estar garantizada: las entradas se agotaron rápidamente y el Ruca Che promete un marco especial. 

Navone llega además en un momento de confianza después de una serie de buenos resultados, entre ellos una victoria sobre Novak Djokovic, a la que definió como “un hito” de su carrera. Sin embargo, intenta dejarla atrás para concentrarse en lo inmediato.

“Lo que pasó, pasó. Fue algo de lo que me voy a acordar, pero ahora vino la Copa Davis. Estoy viviendo semanas donde siento que el tenis me está sonriendo porque me reencontré con un nivel más alto y con una eficiencia muy buena a la hora de competir”, explicó. 

Ahora espera saber qué lugar tendrá en el equipo que elegirá Javier Frana. “Primero me tengo que concentrar, tenemos que entrenar y después Javi tomará las decisiones. Pero quiero disfrutar esta semana en equipo y, si toca jugar, dar lo mejor”, cerró.

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