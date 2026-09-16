Dos clásicos para que las "Estrellas" brillen en el hipódromo tucumano

La jornada turfística internacional del jueves 24 de septiembre en el Hipódromo de Tucumán tendrá como máxima atracción al Gran Premio “Batalla de Tucumán”, pero la programación ofrecerá además otros clásicos que prometen mantener la emoción durante toda la jornada. Entre ellos sobresalen dos competencias de las Carreras de las Estrellas, que cuentan con el auspicio de Fundación Equina Argentina y reunirán a ejemplares de enorme jerarquía.