Dos clásicos para que las "Estrellas" brillen en el hipódromo tucumano

Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán recibirá el 24 de septiembre a destacados caballos en dos clásicos de las Carreras de las Estrellas, en el marco del GP Batalla de Tucumán.
- La prueba de potrillos reeditará el parejo clásico de agosto entre Nío Nío y Get Closer con cambios de jockeys, mientras que los adultos correrán sobre 1.500 metros.
- El evento, auspiciado por la Fundación Equina Argentina, jerarquiza la cartelera hípica provincial y promete un fuerte impacto deportivo y social en la región.
La jornada turfística internacional del jueves 24 de septiembre en el Hipódromo de Tucumán tendrá como máxima atracción al Gran Premio “Batalla de Tucumán”, pero la programación ofrecerá además otros clásicos que prometen mantener la emoción durante toda la jornada. Entre ellos sobresalen dos competencias de las Carreras de las Estrellas, que cuentan con el auspicio de Fundación Equina Argentina y reunirán a ejemplares de enorme jerarquía.
Una de las pruebas estará reservada para potrillos y se disputará sobre 1.400 metros. Allí volverán a encontrarse cuatro protagonistas que ya ofrecieron un espectáculo de alto nivel el pasado 30 de agosto, cuando participaron del clásico “General José de San Martín”. Nío Nío, el santiagueño Get Closer, Saint Nich y Áspero terminaron separados por apenas tres cuartos de cuerpo, una diferencia que refleja la paridad existente entre los competidores.
Nío Nío volverá a ser uno de los principales nombres de la carrera y tendrá una novedad en su montura: será conducido por Altair Domingos, quien reemplazará a Facundo Morán. También habrá cambio de jockey en Saint Nich, que será guiado por Gustavo Emiliano Calvente en lugar de Sergio Barrionuevo.
En tanto, Get Closer mantendrá a Ramiro Salazar como jinete, mientras que Áspero continuará bajo las órdenes de José Alfredo Vizcarra, el cómodo líder de la estadísticas de jockey del hipódromo tucumano. Con antecedentes recientes tan parejos, la carrera promete convertirse en uno de los momentos destacados del mitin.
La otra Carrera de las Estrellas tendrá como protagonistas a los ejemplares adultos y se desarrollará sobre 1.500 metros. La nómina también es de primer nivel, donde se destacan las presencias de Excelsum Hit, Remanente, Jolly Boy, Arashi, Smiling Nich y Grooving.
Se trata de una competencia que reunirá a caballos de reconocida categoría y que aportará otro atractivo importante a una programación que tendrá al “Batalla de Tucumán” como gran protagonista.
Todo está encaminado para que el jueves 24 el Hipódromo de Tucumán vuelva a vivir una jornada especial, con carreras de alto nivel, figuras destacadas y un programa que promete emoción de principio a fin.