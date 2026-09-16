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“Un caballero”: María Becerra le dedicó un emotivo mensaje a J Rei tras el estreno de “DesperTTar”

La nueva canción del músico repasa distintos momentos de los últimos cuatro años junto a la artista, quien le agradeció públicamente por el amor y el vínculo que comparten.

María Becerra le dedicó un emotivo mensaje a J Rei tras el estreno de “DesperTTar”.
María Becerra le dedicó un emotivo mensaje a J Rei tras el estreno de “DesperTTar”.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • María Becerra dedicó un emotivo mensaje en redes sociales a su pareja, J Rei, tras el estreno de su canción "DesperTTar", inspirada en los cuatro años que llevan de relación.
  • El tema repasa vivencias de la pareja como viajes y convivencia. Becerra destacó el trato y cuidado del cantante, agradeciendo públicamente por tener un vínculo sano y real.
  • La muestra pública afianza a la pareja como una de las más seguidas de la música urbana argentina, entrelazando sus proyectos artísticos y generando gran repercusión en sus fans.
Resumen generado con IA

María Becerra le dedicó un emotivo mensaje a J Rei, quien estrenó “DesperTTar” una canción en la que repasa cómo fue su vida durante los últimos cuatro años, período que comparte junto a la cantante

“Un hombre con todas las letras. Un caballero que me trata como a una reina, me cuida como lo más valioso, me llena de amor y mimos”, expresó la intérprete en una publicación que acompañó con una captura del videoclip musical de su novio.

En la misma línea, Becerra sostuvo que el músico le provoca “miles de sonrisas”, que está presente cuando ella lo necesita y que, además, transforma esa historia compartida en canciones.

La artista cerró su mensaje con una frase que resumió el tono de la publicación: “Gracias Dios por la bendición de un amor tan real y sano”. Debajo, sumó otra declaración breve dirigida a su pareja: “Te amo”, junto a la etiqueta de la cuenta de J Rei y emojis de llanto, corazón y manos entrelazadas.

La historia de amor que J Rei convirtió en canción

Las palabras de Becerra fueron escritas sobre la captura del videoclip musical de su novio. En la letra de “DesperTTar”, el músico narra distintas experiencias que compartió junto a la artista.

Entre ellas, menciona las aventuras en carpa, la vez que vieron las auroras boreales y a los perros con los que conviven. También le agradece a la “nena de Argentina” por ser su “búnker”.

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