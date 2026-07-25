¡Va a cantar el himno!": la emocionante reacción de la familia de María Becerra antes de la final del Mundial
La cantante argentina publicó su mini documental donde muestra la íntima videollamada en la que le revela a su familia que fue elegida para interpretar el Himno Nacional en la final del Mundial 2026.
Resumen para apurados
- María Becerra publicó un documental donde reveló a su familia que fue elegida por la AFA para interpretar el Himno Argentino en la final del Mundial 2026 en EE. UU.
- Durante su gira por Europa, la AFA la convocó para la gran final. El cortometraje de 10 minutos detalla la videollamada familiar, sus ensayos y el detrás de escena.
- El proyecto marca un hito en la carrera de la artista al mostrar la responsabilidad de representar al país en uno de los eventos deportivos más vistos a nivel mundial.
María Becerra se encontraba en uno de los puntos más altos de su carrera sin saber que aún quedaban escalones más arriba. En plena gira de festivales por Europa, Becerra cumplía con su tour de verano por Barcelona y Madrid cuando un llamado la volvió a conectar con la Argentina. La cantante había sido convocada por la Selección para representar al país con el Himno Nacional en la final de la Copa Mundial de Fútbol, algo que describió como una “locura”.
“Si la Argentina pasa a la final, queremos que María cante el himno ahí en la cancha”, fue el aviso sin rodeos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la organización del certamen que le indicó a la Nena de Argentina que era momento de vestirse con los colores de la Patria. Esta cita fue la que comentó María en su corto documental “María Becerra, camino al Mundial”. El cortometraje muestra los momentos destacados de la intimidad de la cantante con su familia, el gran anuncio, los ensayos y la preparación previa para la final de la Copa del Mundo.
El emotivo anuncio de Becerra a su familia
Sentada en la cama de alguna habitación en un hotel de Europa, con un conjunto de ropa cómodo y las manos temblorosas, Becerra sostiene el celular y está a punto de dar la máxima novedad: “¿Qué tienen que hacer el 19 de julio?”, es la pregunta que le lanza a su familia en una videollamada a distancia. Esta frase es parte del mini filme que María Becerra publicó en sus historias en el que revela el momento en que le cuenta a sus allegados que había sido seleccionada para cantar el Himno Nacional Argentino en el duelo final de España contra Argentina.
Luego de pedirle a su familia que pongan la llamada en altavoz y hacerles la pregunta de sus planes, María Becerra les comunica el nuevo itinerario: “Se van a venir conmigo a ver la final del mundo”, les advierte la cantante con una voz ceremoniosa. Luego de las preguntas confundidas de los suyos, la intérprete lo ratifica: “Se van a venir conmigo porque su hija canta el himno nacional argentino en la gran final”, anunció Becerra con emoción. “¡Felicitaciones hija!”, se escucha tras el teléfono mientras María se agarra la cabeza.
La preparación para el escenario definitivo
El corto de 10 minutos continúa con los ensayos de María previos al mundial, las pruebas, las directrices, los profesores y coaches que la prepararon para el gran momento. El video documental abre las puertas a este gran hito de su carrera, donde repasa cada etapa de esa experiencia, desde el instante en que recibió la noticia de que había sido convocada para representar al país hasta los minutos previos a salir al campo de juego del MetLife Stadium.
Además de su familia, el documental muestra la emoción con la que compartió la noticia a su equipo de bailarines, además del backstage, los preparativos y los momentos de nervios y felicidad que marcaron una de las semanas más intensas de su vida.
La trastienda de una experiencia inolvidable
“No sé si existan palabras para explicar la cantidad de emociones que recorrieron mi cuerpo durante estos últimos días. Solo queda agradecer, agradecer y agradecer. Gracias, Argentina, por regalarme momentos que jamás imaginé vivir. Llevar estos colores siempre va a ser mi mayor orgullo”, escribió la artista junto a la publicación de lanzamiento del documental en sus redes sociales.
Además, explicó el motivo detrás del proyecto audiovisual: “Hicimos, con mucho amor y para todos ustedes, este mini documental que encapsula en solo 10 minutos la gran locura que vivimos esta última semana”.
Con “Camino al Mundial”, María Becerra invita a sus seguidores a conocer el detrás de escena de un acontecimiento que marcó un antes y un después en su carrera, mostrando desde una perspectiva íntima la emoción, el trabajo y la responsabilidad que implicó representar a la Argentina en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.