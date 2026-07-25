¡Va a cantar el himno!": la emocionante reacción de la familia de María Becerra antes de la final del Mundial

El emotivo anuncio de Becerra a su familia

Sentada en la cama de alguna habitación en un hotel de Europa, con un conjunto de ropa cómodo y las manos temblorosas, Becerra sostiene el celular y está a punto de dar la máxima novedad: “¿Qué tienen que hacer el 19 de julio?”, es la pregunta que le lanza a su familia en una videollamada a distancia. Esta frase es parte del mini filme que María Becerra publicó en sus historias en el que revela el momento en que le cuenta a sus allegados que había sido seleccionada para cantar el Himno Nacional Argentino en el duelo final de España contra Argentina.