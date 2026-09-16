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Luis Caputo se reunió con autoridades del Banco Mundial: "El respaldo a la Argentina es total"

El ministro mantuvo un encuentro con representantes de la entidad para analizar alternativas de financiamiento para sectores y proyectos estratégicos de cara a 2027.

“El respaldo es total”, afirmó Caputo tras reunirse con el Banco Mundial.
“El respaldo es total”, afirmó Caputo tras reunirse con el Banco Mundial.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Luis Caputo se reunió este miércoles en Buenos Aires con autoridades del Banco Mundial para evaluar financiamiento estratégico, obteniendo un respaldo total de la entidad.
  • El encuentro con Susana Cordeiro Guerra dio continuidad al diálogo iniciado con Ajay Banga, titular del organismo, durante la última cumbre del G20 para ampliar la cooperación.
  • La sintonía con el organismo multilateral busca garantizar fondos crediticios para proyectos productivos clave y dar certidumbre al programa económico con miras a 2027.
Resumen generado con IA

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mantuvo este miércoles un encuentro con autoridades del Banco Mundial, quienes manifestaron un respaldo “total” a la Argentina. Además, durante la reunión analizaron posibilidades de financiamiento para sectores y proyectos estratégicos del país de cara a 2027.

El encuentro se llevó a cabo en el Ministerio de Economía y contó con la participación de la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; Martín Edgardo Tolivia, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales; y Daniel Pierini, director ejecutivo alterno.

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El respaldo del Banco Mundial a la Argentina

A través de un posteo publicado en sus redes sociales, Caputo calificó la reunión como “excelente” y destacó el acompañamiento de la entidad internacional a la gestión económica.

“El respaldo del Banco Mundial a la Argentina y a las política económica de nuestro país es total”, expresó el titular del Palacio de Hacienda.

Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre las posibilidades de financiamiento destinadas a sectores y proyectos considerados estratégicos para el país, con la mirada puesta en 2027.

El antecedente del encuentro con Ajay Banga

A mediados de mes, Caputo había mantenido una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, realizada en Asheville.

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En aquella oportunidad, ambos conversaron sobre la agenda de crecimiento y las oportunidades para continuar profundizando la cooperación y el apoyo del Banco Mundial a la Argentina.

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