Luis Caputo se reunió con autoridades del Banco Mundial: "El respaldo a la Argentina es total"

Resumen para apurados
- Luis Caputo se reunió este miércoles en Buenos Aires con autoridades del Banco Mundial para evaluar financiamiento estratégico, obteniendo un respaldo total de la entidad.
- El encuentro con Susana Cordeiro Guerra dio continuidad al diálogo iniciado con Ajay Banga, titular del organismo, durante la última cumbre del G20 para ampliar la cooperación.
- La sintonía con el organismo multilateral busca garantizar fondos crediticios para proyectos productivos clave y dar certidumbre al programa económico con miras a 2027.
El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, mantuvo este miércoles un encuentro con autoridades del Banco Mundial, quienes manifestaron un respaldo “total” a la Argentina. Además, durante la reunión analizaron posibilidades de financiamiento para sectores y proyectos estratégicos del país de cara a 2027.
El encuentro se llevó a cabo en el Ministerio de Economía y contó con la participación de la vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra; Martín Edgardo Tolivia, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales; y Daniel Pierini, director ejecutivo alterno.
El respaldo del Banco Mundial a la Argentina
A través de un posteo publicado en sus redes sociales, Caputo calificó la reunión como “excelente” y destacó el acompañamiento de la entidad internacional a la gestión económica.
“El respaldo del Banco Mundial a la Argentina y a las política económica de nuestro país es total”, expresó el titular del Palacio de Hacienda.
Durante el encuentro, las autoridades conversaron sobre las posibilidades de financiamiento destinadas a sectores y proyectos considerados estratégicos para el país, con la mirada puesta en 2027.
El antecedente del encuentro con Ajay Banga
A mediados de mes, Caputo había mantenido una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de la reunión de Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, realizada en Asheville.
En aquella oportunidad, ambos conversaron sobre la agenda de crecimiento y las oportunidades para continuar profundizando la cooperación y el apoyo del Banco Mundial a la Argentina.
Mantuvimos un EXCELENTE encuentro con @scordeiroguerra, vicepresidente del @BancoMundial para AmÃ©rica Latina y el Caribe, junto a @toliviamartin, subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales, y Daniel Pierini, director ejecutivo alterno del Banco Mundial.— totocaputo (@LuisCaputoAR) September 16, 2026
El respaldoâ¦ pic.twitter.com/JGvV8bG97s