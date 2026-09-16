La emotiva carta de un integrante del cuerpo técnico de la Selección para despedir a Messi

Resumen para apurados
- Matías Manna, analista de la Selección, publicó una emotiva carta para homenajear a Lionel Messi ante su inminente despedida del equipo y destacar su legado futbolístico.
- El asistente de Scaloni repasó diálogos con el 10 y definió el juego del equipo como "La Nuestra", priorizando la posesión y el pase corto sobre las transiciones físicas.
- Manna anheló que la filosofía y el sentido del juego de Messi trasciendan su retiro y sigan marcando la identidad de las futuras generaciones de la Selección por décadas.
A pocas semanas del partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección, Matías Manna publicó un extenso mensaje para homenajear al capitán y detenerse especialmente en una parte de su legado: la identidad futbolística que construyó el equipo durante el ciclo de Lionel Scaloni.
El analista y asistente táctico recordó incluso cómo Messi interpretaba los momentos de los partidos desde adentro de la cancha. “Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego: ‘Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos’”, escribió.
También recuperó una reflexión del propio Messi sobre la evolución del seleccionado. “Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes”, recordó Manna, antes de rescatar otra definición del capitán: “Volvimos a ser nosotros”.
El legado que Manna espera que deje Messi
Para el integrante del cuerpo técnico, aquella manera de jugar debería trascender el retiro del rosarino. “En esta fecha FIFA de tu despedida, tu legado, entre tantos otros, ojalá sea que la Selección represente esa forma de jugar, ese estilo”, expresó.
Manna definió esa identidad como “La Nuestra”: dominar mediante la pelota, poblar el mediocampo, generar superioridades, priorizar los pases cortos y rodear de jugadores a los futbolistas más creativos.
“Con su identidad, ‘La Nuestra’, desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así”, señaló.
Su deseo apunta mucho más allá del presente. Manna sostuvo que le gustaría que, dentro de 15 o 20 años, los seleccionados argentinos continúen entrenando esa idea en el predio que lleva el nombre de Messi y puedan ser reconocidos por su estilo.
“Será irrepetible ver a alguien como vos”
El asistente cerró contraponiendo el fútbol de Messi con una tendencia cada vez más física dentro del deporte.
“Ante un fútbol cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros, creo que representás ese tipo de fútbol, en vías de extinción”, reflexionó.
“Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego”, concluyó Manna, antes de la última función de Messi con la camiseta argentina.