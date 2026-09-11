De la cuna tucumana al desafío de la IA: el periodismo según Kirschbaum y Morales Solá

Kirschbaum sumó el contraste con su cobertura de la gira de Raúl Alfonsín a Washington en 1985. “Me dieron una laptop que pesaba ocho kilos y había que desarmar teléfonos con pinzas para mandar la onda portadora a la redacción”, dijo. Pero el editor general de Clarín advirtió sobre la degradación actual: “a mí me fastidia cuando pregunto en la redacción si verificaron lo que estamos publicando y me dicen que está en la web. Si hay un accidente a siete cuadras del diario, hay que mandar un cronista a ver qué pasó. Se está perdiendo la esencia del cronista que escribe lo que ve, lo que el Washington Post llamaba ‘la primera versión de la historia’”.