Política

Impulsan un plan maestro y de resiliencia hídrica para prevenir inundaciones ante la amenaza de El Niño

En San Miguel de Tucumán, los ediles Cobos y Canelada propusieron realizar un relevamiento integral del sistema pluvial,

Más lluvias y riesgo de crecidas: qué provincias serán las más afectadas por El Niño.
Más lluvias y riesgo de crecidas: qué provincias serán las más afectadas por El Niño.
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Ediles de San Miguel de Tucumán impulsaron un plan de drenaje urbano para prevenir inundaciones ante las intensas precipitaciones previstas por el fenómeno de El Niño.
  • Diseñado con ingenieros civiles, el proyecto fija mantenimiento preventivo continuo, control a desarrollos urbanos y mapeo digital para revertir décadas de anegamientos.
  • La ordenanza busca consolidar una política hídrica a largo plazo y regular el avance edilicio, coordinando cuencas vecinas para minimizar riesgos por temporales recurrentes.
Resumen generado con IA

Ante la previsión de precipitaciones superiores a lo normal y tormentas intensas asociadas al fenómeno climático "El Niño", los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de ordenanza en San Miguel de Tucumán para crear el "Plan Maestro de Gestión Integral de Drenaje Urbano y Resiliencia Hídrica (PM-GIDU)". La iniciativa, que se nutrió de los aportes técnicos de ingenieros civiles, apunta a dejar atrás las soluciones reactivas y busca consolidar una política de planificación a largo plazo.

El Niño se intensifica y alcanza un nivel histórico: qué significa el “Súper Niño”

El Niño se intensifica y alcanza un nivel histórico: qué significa el “Súper Niño”

Claves del proyecto

- Diagnóstico y mantenimiento: propone realizar un relevamiento integral del sistema pluvial, detectar puntos críticos y zonas de riesgo, y fijar un programa anual y obligatorio de mantenimiento preventivo para conductos, canales y sumideros.

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

- Nueva infraestructura y control: establece que los nuevos loteos, ampliaciones y grandes emprendimientos urbanísticos deberán presentar estudios de impacto e incidencia hídrica para mitigar el volumen de agua de lluvia.

La probabilidad de un episodio histórico mundial de El Niño es del 75%

La probabilidad de un episodio histórico mundial de El Niño es del 75%

- Modelo de "ciudad esponja" adaptado: al estar consolidada más del 92% de la superficie urbana, la propuesta descarta una transformación radical, pero adopta de manera progresiva y localizada soluciones de retención, infiltración y almacenamiento según las posibilidades del suelo municipal.

- Herramientas de gestión: crea un "Mapa Digital del Sistema Pluvial", un protocolo formal de emergencia hídrica, un informe anual obligatorio del Ejecutivo al Concejo y una partida presupuestaria específica.

- Articulación metropolitana: incorpora mecanismos de coordinación con el Gobierno provincial y municipios vecinos para abordar aquellas cuencas hídricas que trascienden los límites de la capital.

Hacia una solución estructural

Durante la presentación, Canelada remarcó que las medidas responden tanto al escenario climático actual como a una deuda histórica de la ciudad frente a los anegamientos recurrentes y episodios trágicos del pasado. "El objetivo es estar un paso antes y mitigar las consecuencias de las tormentas", advirtió el edil.

Por su parte, Cobos enfatizó que el crecimiento demográfico y edilicio no puede seguir ignorando el comportamiento del agua: "No se trata solamente de hacer más desagües, sino también de evitar que cada nueva intervención urbana agrave el problema", concluyó.

Temas San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánJosé María CaneladaGustavo Costas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El Niño se intensifica y alcanza un nivel histórico: qué significa el “Súper Niño”

El Niño se intensifica y alcanza un nivel histórico: qué significa el “Súper Niño”

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

La probabilidad de un episodio histórico mundial de El Niño es del 75%

La probabilidad de un episodio histórico mundial de El Niño es del 75%

Lo más popular
Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera
1

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración
2

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera
3

Camino del Perú: Yerba Buena dice que hace lo que puede ante un problema que la supera

Todos los caminos conducen a Caputo
4

Todos los caminos conducen a Caputo

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre
5

Tucumán: cómo estará el tiempo este miércoles 16 de septiembre

Ranking notas premium
Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”
1

Patrimonio de la UNT: procesan por usurpación al administrador de “Las Pirámides”

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos
2

Tucumán, bajo la sombra de los vuelos narcos

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias
3

Ordenan a un abogado abstenerse de relacionar a una funcionaria judicial con la investigación por presunto tráfico de influencias

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene
4

Musk, Harari, la IA y el mundo que viene

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una reelección habilitada y críticas por una camiseta porteña
5

Apoyo de Jaldo a Montaldo, una "reelección habilitada" y críticas por una camiseta porteña

Más Noticias
Presupuesto 2027: cuántos fondos hay para las universidades, el acueducto de Vipos y la autopista de Termas

Presupuesto 2027: cuántos fondos hay para las universidades, el acueducto de Vipos y la autopista de Termas

Fuerte respaldo de China a los intereses argentinos: apoyo por Malvinas y guiño comercial

Fuerte respaldo de China a los intereses argentinos: apoyo por Malvinas y guiño comercial

Escándalo en la Armada: denuncian un presunto sistema de corrupción en la liquidación de sueldos por $1.600 millones

Escándalo en la Armada: denuncian un presunto sistema de corrupción en la liquidación de sueldos por $1.600 millones

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Nuevo guiño de Peter Lamelas: “Los argentinos que cumplen las reglas deberían ingresar a EE.UU. sin visa”

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Horóscopo chino: Ludovica Squirru reveló qué le espera a cada signo en la segunda quincena de septiembre

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Colapinto confesó en la TV española cuál es la prohibición que debe cumplir antes de cada carrera

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

Cómo nació la historia de amor de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el mensaje de Instagram que cambió sus vidas

Vicky Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

"Vicky" Sauze y el lado menos visible de Las Leonas: bronca, lágrimas y frustración

Comentarios