Impulsan un plan maestro y de resiliencia hídrica para prevenir inundaciones ante la amenaza de El Niño

Ante la previsión de precipitaciones superiores a lo normal y tormentas intensas asociadas al fenómeno climático "El Niño", los concejales José María Canelada y Gustavo Cobos presentaron un proyecto de ordenanza en San Miguel de Tucumán para crear el "Plan Maestro de Gestión Integral de Drenaje Urbano y Resiliencia Hídrica (PM-GIDU)". La iniciativa, que se nutrió de los aportes técnicos de ingenieros civiles, apunta a dejar atrás las soluciones reactivas y busca consolidar una política de planificación a largo plazo.