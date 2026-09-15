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El Niño se intensifica y alcanza un nivel histórico: qué significa el “Súper Niño”

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que el fenómeno ingresó en su fase más severa con anomalías térmicas inéditas en el océano Pacífico. Las proyecciones aseguran un impacto extremo durante el trimestre septiembre-octubre-noviembre de este año.

El SMN advirtió por el cruce del umbral de los + 2°C en la TSM.
El SMN advirtió por el cruce del umbral de los + 2°C en la TSM. Imagen: SMN
Hace 23 Min

Resumen para apurados

  • El SMN confirmó que El Niño alcanzó la categoría de "Súper Niño" en el Pacífico ecuatorial por anomalías térmicas récord de más de 2°C registradas en agosto.
  • El fenómeno se consolidó a mediados de año debido al debilitamiento de los vientos alisios, lo que impidió el afloramiento de aguas frías y acumuló calor en el océano.
  • Con una probabilidad del 100% para la primavera, los expertos prevén eventos climáticos extremos como fuertes lluvias, inundaciones y sequías severas a nivel global.
Resumen generado con IA

El mundo se encuentra a la espera de los movimientos de El Niño, el cual incrementa su fuerza y ya se estableció en un nuevo registro histórico. De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno que superó los umbrales de los promedios normales ahora elevó las marcas conocidas para posicionarse en la categoría de anomalía más severa. La entidad climática advirtió que el “Súper Niño” ahora amenaza con una intensidad de “muy fuerte”.

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

El Niño se intensifica: qué provincias tendrán más lluvias y cuándo

El Niño ya es una realidad que, según los modelos climáticos, se estableció a mediados de año. A medida que se fueron gestando pronósticos se advirtió que El Niño/Oscilación del Sur de esta temporada sería uno de los más adversos de los que se tiene registro, alterando las condiciones climáticas de diversas partes del mundo y generando peligros como fuertes lluvias, inundaciones y sequías severas. Ahora los esquemas del SMN advierten que el “Súper Niño” ya alcanzó su fase más severa.

El Niño alcanzó su categoría mpas severa 

El último informe publicado a finales del mes de agosto del SMN advirtió que las condiciones del ENOS corresponden a una fase cálida o El Niño, estableciendo los parámetros atmosféricos, temperaturas de la superficie del mar y vientos alisios que se debilitaron en la región central, para la continuidad de este fenómeno que de acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos se mantendrá por el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2026 con una probabilidad del 100%. Al respecto aclararon que los datos advierten que el fenómeno tendrá una intensidad fuerte o muy fuerte.

El trabajo del SMN señala que durante el mes de agosto la temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial fue superior a los valores normales al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una línea imaginaria que se traza sobre el Pacífico cerca del meridiano 180° y que marca el punto donde cambia oficialmente la fecha del calendario entre un lado y el otro. El mapa que revela el informe marca que al este de este límite se observó una intensificación de las anomalías cálidas entre 120°O y la costa sudamericana, quedando esa región con desvíos superiores a +3.5 °C.

Durante el mes de agosto, la temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial fue superior a los valores normales al este de la línea de fecha. Se observó una intensificación de las anomalías cálidas entre 120°O y la costa sudamericana, quedando esa región con anomalías superiores a +3.5°C. Durante el mes de agosto, la temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial fue superior a los valores normales al este de la línea de fecha. Se observó una intensificación de las anomalías cálidas entre 120°O y la costa sudamericana, quedando esa región con anomalías superiores a +3.5°C. Imagen: SMN

Los niveles de intensidad del "Súper Niño"

De acuerdo con el índice Niño 3.4, los modelos internacionales advierten que la anomalía igual o superior a +2.0 °C corresponde a una intensidad “Muy Fuerte” o “Súper Niño”. La intensidad de El Niño tiene como factor principal de determinación la temperatura de la superficie del mar (TSM), sin tomar en cuenta el valor absoluto del agua sino la anomalía que es la diferencia entre el registro actual y el promedio histórico de la región (el período de referencia 1991-2020 según el modelo del SMN). Se clasifica según cuánto se desvía la temperatura superficial del mar respecto a la media habitual durante varios meses consecutivos. Así se establece una categorización de esta naturaleza:

  • Débil: Anomalía de +0.5 °C a +0.9 °C
  • Moderado: Anomalía de +1.0 °C a +1.4 °C
  • Fuerte: Anomalía de +1.5 °C a +1.9 °C
  • Muy Fuerte (o "Súper El Niño"): Anomalía igual o superior a +2.0 °C

Además de la temperatura del agua, los meteorólogos evalúan el acoplamiento atmosférico donde los vientos alisios se encuentran debilitados, impidiendo que el agua fría de las profundidades emerja y permitiendo que el calor se acumule. A la vez, al registrar valores negativos del Índice de Oscilación del Sur (IOS), se confirma que la atmósfera responde directamente al calentamiento del océano, consolidando la fase cálida.

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