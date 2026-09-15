El Niño se intensifica y alcanza un nivel histórico: qué significa el “Súper Niño”

El trabajo del SMN señala que durante el mes de agosto la temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial fue superior a los valores normales al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, una línea imaginaria que se traza sobre el Pacífico cerca del meridiano 180° y que marca el punto donde cambia oficialmente la fecha del calendario entre un lado y el otro. El mapa que revela el informe marca que al este de este límite se observó una intensificación de las anomalías cálidas entre 120°O y la costa sudamericana, quedando esa región con desvíos superiores a +3.5 °C.