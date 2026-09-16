Embargos de ARCA: cuándo pueden retener dinero de Mercado Pago y Ualá

¿ARCA puede embargar tu billetera virtual?

De acuerdo con las precisiones brindadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las disposiciones abarcan a la totalidad de las cuentas digitales gestionadas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP), entre las que figuran Mercado Pago, Ualá y Naranja X. Bajo este principio, los activos electrónicos integran el patrimonio del contribuyente y resultan pasibles de inmovilización en igualdad de condiciones que los saldos bancarios tradicionales, sin que la transferencia entre plataformas evite el cumplimiento de la manda judicial.