Embargos de ARCA: cuándo pueden retener dinero de Mercado Pago y Ualá

Resumen para apurados
- ARCA embarga fondos en billeteras virtuales en Argentina tras órdenes judiciales por deudas impositivas exigibles para cobrar tributos adeudados.
- El proceso se activa ante reclamos impagos e iguala las cuentas CVU a las bancarias tradicionales, manteniendo protecciones para haberes sueldo.
- Con nuevos reportes automáticos obligatorios, la medida refuerza el control fiscal sobre usuarios fintech y consolida el cobro de pasivos estatales.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se encuentra facultada para trabar embargos sobre los fondos depositados en billeteras virtuales, tales como Mercado Pago o Ualá, ante la existencia de una deuda tributaria exigible y una orden judicial emitida en el marco de un juicio de ejecución.
Esta medida cautelar responde al incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte del contribuyente. A través de este procedimiento sobre cuentas con CVU, el organismo busca respaldar la cobranza efectiva del capital adeudado junto con sus correspondientes intereses y costas judiciales.
¿ARCA puede embargar tu billetera virtual?
De acuerdo con las precisiones brindadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), las disposiciones abarcan a la totalidad de las cuentas digitales gestionadas por Proveedores de Servicios de Pago (PSP), entre las que figuran Mercado Pago, Ualá y Naranja X. Bajo este principio, los activos electrónicos integran el patrimonio del contribuyente y resultan pasibles de inmovilización en igualdad de condiciones que los saldos bancarios tradicionales, sin que la transferencia entre plataformas evite el cumplimiento de la manda judicial.
El proceso preventivo entra en vigencia frente a la persistencia de saldos fiscales impagos y la falta de respuesta ante las notificaciones oficiales. Tras emitirse el título ejecutivo correspondiente, el organismo recaudador promueve la demanda en sede judicial y requiere la traba de medidas cautelares para asegurar el resguardo de las acreencias.El juez puede ordenar el embargo sobre cuentas bancarias y billeteras virtuales hasta cubrir el monto reclamado, incluyendo capital, intereses, honorarios y costas procesales.
Contemplaciones excepcionales que se tienen en cuenta al momento del embargo
Protección de haberes: Los salarios depositados en cuentas digitales gozan de los mismos límites de inembargabilidad que las cuentas sueldo tradicionales. No obstante, si dichos fondos se mezclan con otros ingresos en la misma plataforma, quedan expuestos a ser alcanzados por la medida cautelar.
Umbrales de reporte automático: La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) fijó montos mínimos a partir de los cuales las plataformas deben informar saldos o ingresos mensuales:
- Personas humanas: Desde los $50 millones.
- Personas jurídicas: Desde los $30 millones.
- Objetivo: Estos reportes facilitan la detección de movimientos patrimoniales significativos para fundamentar eventuales solicitudes de traba judiciales.
- Monotributistas y autónomos: Con retrasos en el pago de sus cuotas periódicas.
- Empresas: Con saldos adeudados en IVA, Ganancias o contribuciones patronales.
- Propietarios: Con obligaciones pendientes relativas a impuestos inmobiliarios o patentes.