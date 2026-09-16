Panqueques sin huevo y sin manteca: cómo hacerlos con solo dos ingredientes

En los días fríos o lluviosos, las ganas de disfrutar de un desayuno casero y reconfortante parecieran multiplicarse. Sin embargo, abrir la heladera y notar la falta de ingredientes básicos como huevos o leche puede desmotivar a cualquiera. Para esos momentos donde hace falta resolver rápido con lo que hay a mano, los panqueques sin huevo surgen como la solución definitiva, combinando economía y sencillez en un solo plato.