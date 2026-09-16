Panqueques sin huevo y sin manteca: cómo hacerlos con solo dos ingredientes

Resumen para apurados
- El cocinero Enrico Rapalin presentó en redes una receta de panqueques con solo harina y agua, pensada para resolver comidas económicas sin lácteos ni huevos en Argentina.
- La preparación consiste en mezclar harina, agua y sal hasta lograr una masa fluida que se cocina en sartén y sirve de base neutra para rellenos dulces o salados.
- La propuesta consolida alternativas culinarias accesibles y aptas para dietas veganas, facilitando opciones rápidas y de bajo costo ante la escasez de insumos básicos.
En los días fríos o lluviosos, las ganas de disfrutar de un desayuno casero y reconfortante parecieran multiplicarse. Sin embargo, abrir la heladera y notar la falta de ingredientes básicos como huevos o leche puede desmotivar a cualquiera. Para esos momentos donde hace falta resolver rápido con lo que hay a mano, los panqueques sin huevo surgen como la solución definitiva, combinando economía y sencillez en un solo plato.
Esta propuesta de panqueques demuestra que no es necesario complicarse con preparaciones elaboradas ni gastar de más para darse un gusto. Al eliminar por completo los insumos de origen animal, esta masa neutra se vuelve ideal tanto para personas con dietas veganas o intolerancias alimentarias, como para quienes buscan cocinar algo rico, liviano y con un presupuesto sumamente accesible.
Una alternativa práctica para el día a día
Esta receta destaca por su enorme practicidad y neutralidad de sabor. Al estar hecha a base de harina y agua, funciona como un lienzo en blanco que se adapta sin problemas a rellenos dulces —como dulce de leche, frutas o mermeladas— o a combinaciones saladas como quesos, verduras y salteados. Esta ingeniosa y rápida propuesta fue compartida por el cocinero argentino Enrico Rapalin a través de sus redes sociales.
Paso a paso para preparar los panqueques sin huevo ni leche
Ingredientes
- 2 tazas de harina 0000 (se puede reemplazar la mitad por harina integral)
- 2 y 1/2 tazas de agua
- 1 pizca de sal
- Aceite para la sartén (cantidad necesaria)
1. En un recipiente amplio, colocar la harina 0000 y añadir la pizca de sal. Mezclar los secos y comenzar a incorporar el agua gradualmente mientras se bate para evitar la formación de grumos, hasta lograr una consistencia fluida y uniforme.
2.Aceitar ligeramente una sartén o panquequera y llevar a fuego medio hasta que esté bien caliente.
3. Verter un cucharón de la preparación en el centro y distribuir la mezcla moviendo la sartén de forma circular. Cocinar durante unos minutos hasta que los bordes se desprendan, dar vuelta y dorar del otro lado.
4. SRetirar del fuego y apilar. Rellenar a gusto con opciones dulces o saladas antes de consumir.