Psicología: cómo identificar a las personas que evitan sus responsabilidades y hacen que otros trabajen por ellas

La situación empieza a ser preocupante porque afecta a quien la “sufre”, se colateriza con daños a todo su entorno y se generan los conflictos. No se trata de limitaciones reales. Es el uso de la aparente incapacidad como herramienta para evitar responsabilidades compartidas y transferir la carga a la otra persona. Lo que la psicología reconoce como incompetencia instrumentalizada.