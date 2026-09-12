Psicología: cómo identificar a las personas que evitan sus responsabilidades y hacen que otros trabajen por ellas

Resumen para apurados
- Expertos en psicología advirtieron sobre la incompetencia instrumentalizada, conducta donde personas fingen incapacidad para delegar sus responsabilidades a terceros.
- La maniobra consiste en realizar tareas deficientemente o alegar desconocimiento de forma reiterada, forzando a que otros asuman el control de las labores compartidas.
- Especialistas recomiendan evitar solucionar los errores ajenos para frenar este ciclo evasivo y recurrir a terapia si persiste la resistencia al cambio en el entorno.
La situación empieza a ser preocupante porque afecta a quien la “sufre”, se colateriza con daños a todo su entorno y se generan los conflictos. No se trata de limitaciones reales. Es el uso de la aparente incapacidad como herramienta para evitar responsabilidades compartidas y transferir la carga a la otra persona. Lo que la psicología reconoce como incompetencia instrumentalizada.
O la persona alega directamente que no sabe realizar una tarea, o la ejecuta con tanta deficiencia que quien la observa termina asumiendo el control. El resultado es idéntico: la responsabilidad cambia de manos y a unas manos no muy dispuestas porque ya tienen asignadas una tarea.
No se trata de limitaciones reales. Es el uso de la aparente incapacidad como herramienta para evitar responsabilidades compartidas y transferir la carga a la otra persona.
“Es cuando una persona hace una tarea mal, de forma consciente o inconsciente, para evitar tener que hacerla de nuevo en el futuro”, sintetiza la psicóloga Susan Albers, de la Cleveland Clinic. Quien practica la incompetencia industrializada suele mostrarse capaz en otros contextos (en el trabajo, con amigos, en actividades que le interesan), pero sistemáticamente “no puede” con “estas” tareas.
Detección
Lo que ayuda a determinar la diferencia es la disposición al cambio: si al señalar el problema la persona muestra voluntad de aprender y corregirlo, suele tratarse de una limitación o torpeza real; si el "no sé" o la ejecución deficiente persisten siempre igual frente al diálogo, la conducta responde al patrón de evasión, sea este deliberado o involuntario.
La incompetencia instrumentalizada no pasa por la habilidad, sino por la repetición y la selectividad. El diálogo es el punto de partida indispensable, pero la psicología propone medidas concretas y estratégicas que van más allá, ya que la conversación por sí sola no siempre rompe el hábito o el patrón de evasión.
Albers recomienda romper con este ciclo. Por ejemplo, cortar la dinámica del relevo. La recomendación clave es no tomar el control automáticamente cuando la persona hace mal una tarea o la posterga. Aunque genere incomodidad o la tarea quede incompleta un tiempo, esto envía una señal clara de que no va a haber un "salvador" que resuelva lo que se evitó.
A veces, dinámicas como el perfeccionismo o la intolerancia al conflicto hacen que la persona afectada termine asumiendo el control antes de tiempo. Modificar los propios hábitos es esencial para dejarle espacio real al otro.
Recurrir a una orientación profesional es necesaria si al dialogar y aplicar estos límites la persona reacciona con resistencia, excusas o defensiva constante. El espacio de terapia es recomendable para desmontar los mecanismos de fondo, como la pasivo-agresividad, la indefensión aprendida o la falta de compromiso.