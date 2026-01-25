Mundial 2026: cómo funciona el "FIFA Pass", el sistema para conseguir la visa estadounidense de forma rápida

El trayecto hacia el 11 de junio, fecha del puntapié inicial en el Estadio Azteca, presenta una nueva facilidad para los aficionados. Ante la preocupación por los plazos de demora en los consulados estadounidenses, se ha puesto en marcha el FIFA PASS, una herramienta diseñada exclusivamente para agilizar el ingreso de los simpatizantes al país norteamericano.