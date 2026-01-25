Mundial 2026: cómo funciona el "FIFA Pass", el sistema para conseguir la visa estadounidense de forma rápida
La nueva modalidad busca agilizar los tiempos de espera en los consulados para quienes poseen entradas oficiales, facilitando el acceso a entrevistas de visa antes del inicio del torneo en junio.
El trayecto hacia el 11 de junio, fecha del puntapié inicial en el Estadio Azteca, presenta una nueva facilidad para los aficionados. Ante la preocupación por los plazos de demora en los consulados estadounidenses, se ha puesto en marcha el FIFA PASS, una herramienta diseñada exclusivamente para agilizar el ingreso de los simpatizantes al país norteamericano.
El FIFA Pass es un esquema de inscripción voluntaria que otorga acceso prioritario a una entrevista de visa antes del comienzo de la competencia. Este recurso está reservado únicamente para las personas que hayan adquirido sus entradas de forma directa a través de la plataforma oficial de la FIFA.
Como dato clave, la recomendación oficial indica que, de contar con una cita programada para antes del 31 de mayo de 2026, lo ideal es mantenerla. El programa está orientado a quienes aún no poseen una fecha asignada o tienen citas pactadas para después del inicio del certamen.
Etapas para la activación de la prioridad
El procedimiento no es automático y se divide en tres fases fundamentales para asegurar que la información del ticket coincida con la de la persona solicitante:
Gestión en la plataforma de FIFA: Se requiere iniciar sesión en la cuenta oficial y completar el formulario de inscripción al FIFA PASS. En el caso de entradas transferidas, es obligatorio aceptarlas formalmente en el portal para que el sistema reconozca al nuevo titular.
Formulario DS-160: Al igual que en cualquier trámite de visa B1/B2, resulta necesario completar el formulario DS-160 en la web oficial de la embajada, cargar la fotografía correspondiente y realizar el pago del arancel.
Cruce de datos y asignación: Al momento de programar la cita en el sitio de la embajada, el sistema consultará sobre la propiedad de tickets para la Copa del Mundo. Si la información ingresada coincide con el registro del primer paso, se habilitarán los cupos específicos del FIFA PASS.
Consideraciones y limitaciones del programa
Resulta fundamental comprender que el FIFA Pass no representa una garantía de emisión del visado. Todas las personas solicitantes, sin excepción, deben someterse al proceso de seguridad y demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley de los Estados Unidos.
Pasaporte: El documento debe contar con una vigencia de al menos seis meses más allá del período de estadía previsto.
Grupo familiar: Si el titular de la entrada viaja con su cónyuge o hijos menores, estos pueden beneficiarse de la cita prioritaria siempre que acompañen al solicitante principal a la entrevista.
Países exentos (ESTA): Las personas ciudadanas de alguno de los 42 países que participan en el Programa de Exención de Visa (como Chile, España o gran parte de Europa) no requieren el FIFA Pass, ya que deben gestionar la autorización ESTA de la manera habitual.
Con el sistema plenamente operativo desde el mes de enero, se recomienda a los interesados de la región iniciar las gestiones a la brevedad para evitar la congestión administrativa que se prevé para el mes de mayo.