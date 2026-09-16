Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló mientras cubría un choque en Los Ángeles

Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló en Chatsworth, Los Ángeles, mientras cubría un accidente entre una camioneta SUV y un colectivo municipal ocurrido a unos pocos kilómetros del lugar. Tres personas murieron como consecuencia de la caída y otra fue trasladada a un hospital, según informaron las autoridades. La aeronave, identificada como NewsChopper4, era operada por Angel City Air y utilizada por NBC4 y Telemundo 52 para la cobertura de noticias.