Seguridad

Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló mientras cubría un choque en Los Ángeles

El NewsChopper4, utilizado por NBC4 y Telemundo 52, cayó en Chatsworth, se incendió y alcanzó varios vehículos estacionados.

Los restos del helicóptero que se estrelló en Los Ángeles.
Los restos del helicóptero que se estrelló en Los Ángeles.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Un helicóptero de NBC4 y Telemundo 52 cayó en Los Ángeles mientras cubría un choque de tránsito; tres personas murieron por causas bajo investigación.
  • La aeronave se incendió al impactar un estacionamiento cerca de donde un choque entre un colectivo y una camioneta había dejado dos víctimas fatales horas antes.
  • La NTSB y la FAA investigan las causas del siniestro, en medio del luto de la comunidad y los medios locales ante la pérdida de cinco vidas en la jornada.
Resumen generado con IA

Un helicóptero de un canal de noticias se estrelló en Chatsworth, Los Ángeles, mientras cubría un accidente entre una camioneta SUV y un colectivo municipal ocurrido a unos pocos kilómetros del lugar. Tres personas murieron como consecuencia de la caída y otra fue trasladada a un hospital, según informaron las autoridades. La aeronave, identificada como NewsChopper4, era operada por Angel City Air y utilizada por NBC4 y Telemundo 52 para la cobertura de noticias.

Murió un periodista y ejecutivo de Telemundo en un accidente de helicóptero

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NBC4 confirmó que dos de las personas que se encontraban a bordo murieron. La tercera víctima fatal estaba en tierra, en un estacionamiento situado cerca de un edificio comercial, de acuerdo con el Departamento de Bomberos de Los Ángeles.

La última foto del helicóptero antes de la tragedia en San Juan: fue enviada minutos antes del accidente

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El impacto provocó un incendio que se extendió a cuatro vehículos y dos contenedores de almacenamiento. Los bomberos lograron controlar las llamas rápidamente y el fuego no alcanzó los edificios cercanos.

El helicóptero cubría otro accidente fatal

La caída ocurrió aproximadamente dos horas después de un accidente de tránsito registrado también en Chatsworth. Una SUV había chocado contra un colectivo de la red de transporte público de Los Ángeles, con un saldo inicial de dos personas muertas y otras seis trasladadas a hospitales, según el Departamento de Bomberos.

Accidente de helicóptero en San Juan: el dramático relato del hermano de una de las víctimas

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Imágenes difundidas después del choque mostraron parte de la camioneta incrustada en uno de los laterales del colectivo. Varios helicópteros de canales de televisión se encontraban sobrevolando la zona para cubrir el operativo. El NewsChopper4 cayó a unos 2,4 kilómetros del lugar donde se había producido el primer accidente.

Durante la transmisión de NBC4 Los Ángeles, la conductora Colleen Williams confirmó que la aeronave pertenecía a la estación. “Vamos a tomarnos un par de minutos para pensar en eso, procesarlo”, dijo con la voz quebrada antes de que la cobertura fuera interrumpida.

La investigación quedó en manos de autoridades federales

Más de 50 bomberos participaron del operativo desplegado tras la caída del helicóptero. Al llegar al lugar, encontraron la aeronave severamente destruida y un incendio que afectaba vehículos y contenedores.

En las primeras horas, las autoridades no habían determinado qué provocó el accidente. La investigación quedó a cargo de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA), que anunciaron el envío de especialistas para examinar los restos de la aeronave y determinar las causas del siniestro.

NBC4 y Telemundo 52 expresaron estar “profundamente entristecidos” por lo ocurrido y enviaron sus “sentidas condolencias a las familias, amigos y colegas de quienes perdieron la vida”. El gobernador de California, Gavin Newsom, también se refirió a los dos accidentes y agradeció la tarea de los equipos de emergencia.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, participó durante la noche de una conferencia de prensa junto con autoridades de emergencia y lamentó la muerte de las víctimas de ambos hechos. “Perder a cinco angelinos es muy doloroso”, afirmó, en referencia a los fallecidos en los dos accidentes. “Y sé que esta comunidad de Chatsworth, golpeada duramente, estará de duelo durante algún tiempo”.

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