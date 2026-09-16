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Colapinto confesó en la TV española que tiene una prohibición antes de cada carrera de Fórmula 1

El piloto argentino contó una de las reglas que debe cumplir durante los fines de semana de competencia. Habló del séptimo puesto en Madring Sur.

Franco Colapinto, de Alpine.
Franco Colapinto, de Alpine.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Franco Colapinto reveló en un programa español que tiene prohibido eyacular antes de correr en Fórmula 1 para mantener su nivel de testosterona y optimizar su rendimiento.
  • La indicación fue dada por Fernando Belasteguín, su gestor deportivo. La confesión ocurrió en el ciclo La Revuelta tras su séptimo puesto en el GP de España con Alpine.
  • El piloto argentino suma 27 puntos y se ubica 12° en la tabla general, enfocado en mantener la regularidad y consolidar su permanencia en la máxima categoría.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto volvió a ser protagonista fuera de las pistas después de conseguir el séptimo puesto en el Gran Premio de España. 

El piloto argentino de Alpine visitó La Revuelta, el programa conducido por David Broncano, y sorprendió al revelar una particular restricción que tiene antes de competir en la Fórmula 1.

Durante la entrevista, Broncano realizó una de las preguntas habituales del programa y quiso saber sobre la actividad sexual del argentino durante el último mes. Colapinto explicó que las carreras condicionan ese aspecto de su vida y mencionó una regla que le estableció Fernando Belasteguín, exnúmero uno del mundo de pádel y encargado de su gestión deportiva.

“No, estuve con muchas carreras. Para los deportistas, la testosterona debe ser alta, no podés acabar. En las carreras no podés”, comenzó explicando el argentino.

Luego profundizó sobre la recomendación que recibió. “El que me maneja la parte deportiva, Fernando Belasteguín, dice que está prohibido previo a un fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar porque baja la testosterona y rendís menos. Hay que cuidarse”, aseguró Colapinto.

La aparición televisiva llegó después de un positivo fin de semana para el argentino en España. Con su séptimo puesto, sumó nuevos puntos para Alpine y continuó avanzando en el Campeonato Mundial de Pilotos.

Colapinto ocupa actualmente la duodécima posición con 27 puntos y se encuentra a solamente dos unidades de Arvid Lindblad, en una temporada en la que busca seguir consolidándose dentro de la Fórmula 1.

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