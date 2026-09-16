Colapinto confesó en la TV española que tiene una prohibición antes de cada carrera de Fórmula 1

Durante la entrevista, Broncano realizó una de las preguntas habituales del programa y quiso saber sobre la actividad sexual del argentino durante el último mes. Colapinto explicó que las carreras condicionan ese aspecto de su vida y mencionó una regla que le estableció Fernando Belasteguín, exnúmero uno del mundo de pádel y encargado de su gestión deportiva.