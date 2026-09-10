Femicidio de Agostina Vega: elevan a juicio la causa y Barrelier es el principal acusado

Resumen para apurados
- En Córdoba, el fiscal Raúl Garzón elevó este jueves a juicio la causa contra Claudio Barrelier y cinco personas por el abuso sexual y femicidio de Agostina Vega, de 14 años.
- La joven fue engañada y asesinada en mayo. Pruebas de ADN, sangre y cámaras refutaron la coartada de Barrelier, quien además arrastraba una causa por privación de la libertad.
- Con el cierre de la instrucción, el tribunal oral debatirá las pruebas para determinar penas por femicidio y encubrimiento, mientras se prevén planteos de las defensas.
La causa por el femicidio de Agostina Madeleine Vega (14 años), ocurrido en Córdoba, avanzará a la instancia de juicio, luego de que el fiscal Raúl Garzón resolviera este jueves elevar a juicio a Claudio Gabriel Barrelier (34) y a los otros cinco imputados. La decisión fue comunicada a la familia materna de la víctima.
Barrelier llegará a juicio acusado como presunto autor de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado, por mediar violencia de género -femicidio-, alevosía y criminis causae. También fue elevada a juicio la causa anterior que pesaba sobre él, relacionada con un hecho ocurrido el 5 de mayo de 2025, consignó el diario "La Voz".
En ese expediente, Barrelier había sido imputado por privación ilegítima de la libertad luego de que una mujer lograra escapar de su vivienda. Tras el crimen de Agostina, Garzón acumuló ambas causas y agravó aquella acusación por privación ilegítima de la libertad calificada y abuso sexual con acceso carnal en grado de tentativa.
La decisión del fiscal se produjo después de varios meses de investigación. Entre los elementos incorporados al expediente aparecen rastros de ADN compatibles con Barrelier, manchas de sangre de Agostina halladas en la vivienda de barrio Cofico, registros de cámaras, comunicaciones y la reconstrucción de los movimientos de los involucrados durante las últimas horas de vida de la adolescente.
Según la hipótesis de la Fiscalía, Agostina llegó bajo engaños a la vivienda de Barrelier durante la noche del sábado 23 de mayo. Allí habría sido abusada sexualmente y asesinada durante la madrugada siguiente. Su cuerpo habría sido trasladado posteriormente hasta barrio Ampliación Ferreyra, donde fue encontrado el sábado 30 de mayo.
En los últimos días de la investigación, Barrelier volvió a declarar y presentó una nueva versión sobre lo ocurrido. Sostuvo que Agostina había salido por sus propios medios de la vivienda alrededor de las 23.20 y que posteriormente había subido a un automóvil rojo.
La Fiscalía analizó esa explicación a partir de los registros incorporados a la causa. Según fuentes de la investigación, la secuencia relatada por el acusado no aparece en las cámaras y tampoco quedó registrado el ingreso del supuesto vehículo que habría llegado para buscar a la adolescente.
A esa evidencia se sumaron las comunicaciones, los desplazamientos y los elementos biológicos incorporados durante la pesquisa. Para los investigadores, el conjunto de esas pruebas permite sostener la acusación que ahora deberá ser discutida durante el juicio.
Además de Barrelier, Garzón dispuso la elevación a juicio de Osvaldo Miguel Fassetta, Soledad Andrea Andreani, Marianela Soledad Palmero, Matías Jesús Córdoba y Eugenia Ludmila Ascarruz, quienes fueron acusados por encubrimiento agravado.
Durante el tramo final de la investigación, Palmero se mostró arrepentida por no haber hablado antes ante la Justicia sobre ruidos que había escuchado aquella noche. Sin embargo, según se explicó en la causa, no reconoció haber sabido que Agostina había sido asesinada ni admitió una participación en el crimen.
La resolución de Garzón marca el cierre de la etapa investigativa y el paso de la causa a la instancia en la que deberán discutirse las acusaciones y las pruebas ante un tribunal de juicio. Se espera que las defensas cuestionen la elevación de la causa.