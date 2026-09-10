Femicidio de Agostina Vega: elevan a juicio la causa y Barrelier es el principal acusado

La decisión del fiscal se produjo después de varios meses de investigación. Entre los elementos incorporados al expediente aparecen rastros de ADN compatibles con Barrelier, manchas de sangre de Agostina halladas en la vivienda de barrio Cofico, registros de cámaras, comunicaciones y la reconstrucción de los movimientos de los involucrados durante las últimas horas de vida de la adolescente.