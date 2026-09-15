Ocho años de prisión para el dueño de los dogos que mataron a una adolescente en Córdoba

José Nieto, de 58 años, fue condenado este martes a ocho años de prisión efectiva por la muerte de Trinidad Ballesteros, la adolescente de 15 años que fue atacada por dos dogos en julio de 2023, en el barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba. La Cámara Primera del Crimen lo declaró culpable de homicidio simple con dolo eventual y ordenó su detención en la sala, inmediatamente después de la lectura del veredicto.