Ocho años de prisión para el dueño de los dogos que mataron a una adolescente en Córdoba

Resumen para apurados
- La Justicia de Córdoba condenó a José Nieto a 8 años de cárcel por la muerte de Trinidad Ballesteros en 2023, atacada por sus dogos sueltos ante la falta de medidas de seguridad.
- Nieto ignoró advertencias previas y no aseguró su cerramiento. Los dogos escaparon hacia la vía pública, donde hirieron a vecinos y causaron la muerte de la joven de 15 años.
- El fallo sienta un precedente clave en Córdoba por dolo eventual e impulsó normativas para regular y exigir seguros ante la tenencia de perros potencialmente peligrosos.
José Nieto, de 58 años, fue condenado este martes a ocho años de prisión efectiva por la muerte de Trinidad Ballesteros, la adolescente de 15 años que fue atacada por dos dogos en julio de 2023, en el barrio Estación Flores de la ciudad de Córdoba. La Cámara Primera del Crimen lo declaró culpable de homicidio simple con dolo eventual y ordenó su detención en la sala, inmediatamente después de la lectura del veredicto.
Se trata de la primera condena de este tipo en la provincia de Córdoba y tiene un antecedente a nivel nacional: en La Plata, el dueño de un pitbull fue condenado a ocho años de prisión por la muerte de un niño de dos años ocurrida en 2014.
El proceso contra Nieto comenzó con la primera audiencia el 26 de agosto y continuó el 31 del mismo mes. Para el delito por el que fue condenado, la escala penal iba de ocho a 25 años de prisión. El tribunal decidió aplicar el mínimo.
La Cámara Primera del Crimen estuvo integrada por los jueces José Pueyrredón, quien presidió la audiencia, Mario Capdevila y Gustavo Ispani.
La fiscal Milagros Gorgas había solicitado nueve años de prisión. Durante el juicio sostuvo que Nieto conocía el peligro que representaban sus animales y que existían contravenciones previas que lo acreditaban. Según la fiscalía, además, las autoridades le habían notificado las medidas de seguridad que debía cumplir.
A pesar de ello, Nieto dejó a los dogos sueltos porque no adecuó el cerramiento de su propiedad para evitar que los animales escaparan.
La querella había pedido 12 años de cárcel por la misma figura penal. La defensa, en cambio, reclamó la absolución por el beneficio de la duda y, de manera subsidiaria, que el hecho fuera considerado homicidio culposo, un delito con una pena menor.
El pedido de perdón
Antes de que se conociera el veredicto, el tribunal le dio la posibilidad de hablar a Nieto. Fue la primera vez que el imputado pidió públicamente perdón por lo ocurrido.
“Lo que pasó ese día fue una terrible pérdida. No pude hacer nada porque no estuvo a mi alcance”, dijo, según informó La Voz. Y agregó: “No quise que pasara esto. Mi familia pasó por muchas cosas. Soy parco, pero tengo sentimientos”.
Además de la pena de prisión, Nieto fue condenado a pagar un resarcimiento de $34 millones a la familia de Trinidad por daño moral y otros perjuicios. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 6 de octubre.
“Se hizo justicia por Trini”
Sofía Ballesteros, madre de Trinidad, estuvo presente durante toda la audiencia con una fotografía de su hija en la mano. Al comienzo de la jornada tomó la palabra y habló del impacto que tuvo la muerte de la adolescente en toda la familia.
“Es difícil estar acá. Hoy es importante porque es remover el pasado”, expresó. Luego pidió justicia por su hija y por sus hermanos.
“Ellos preguntan por ella todo el tiempo. Ella era una niña perfecta. Le sacaron todo su futuro. Destruyeron una familia. Pido justicia, no quiero que haya más Trini”, manifestó.
Después de escuchar el pedido de perdón de Nieto, Sofía respondió con firmeza: “Él no me tiene que pedir perdón a mí, sino a mi hija. Yo a ella no la tengo más. Él tiene su familia completa. Destruyó una familia, destruyó a sus hermanos”, afirmó en declaraciones al Noticiero Doce.
Sobre la sentencia, agregó: “Se hizo justicia por Trini. Estoy muy contenta porque va a descansar en paz. No se va a superar nunca su muerte, pero ella va a ser la voz de otros niños, para que no siga pasando lo que está pasando”.
El abogado que representó a la familia, Carlos Nayi, consideró que el fallo representa un antecedente relevante. “Es un precedente desde el punto de vista legal y judicial. La justicia de Córdoba da el ejemplo. Este es un fallo que da una señal y siembra responsabilidad”, declaró a La Voz después de conocerse la condena.
También sostuvo: “Un animal poderoso exige un dueño responsable. Cuando la responsabilidad desaparece, la potencia deja de ser una característica del perro y se transforma en un peligro para toda la comunidad”.
“No buscamos venganza sino justicia. Y este juicio lo tuvo”, concluyó.
Cómo ocurrió el ataque
El ataque ocurrió el 9 de julio de 2023. Trinidad salió de su casa en el barrio Estación Flores y caminó algunas cuadras junto con su mascota.
Al llegar a calle Bucarest al 4.800, los dos dogos de Nieto la atacaron. Los vecinos escucharon los gritos y acudieron para ayudarla, pero dos de ellos también resultaron heridos. Uno sufrió mordeduras en el rostro y otro en un brazo.
El servicio de emergencias 107 asistió a la adolescente y la trasladó al Hospital de Urgencias. Murió pocas horas después como consecuencia de la gravedad de las heridas.
Los cambios en Córdoba
El caso generó una fuerte reacción en la sociedad cordobesa y derivó en modificaciones en la normativa local.
El Concejo Deliberante de la ciudad sancionó la ordenanza 13.321, denominada “Trinidad” en homenaje a la adolescente. La norma creó el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos (PPP), estableció la obligación de que los dueños de esos animales contraten un seguro contra terceros y obtengan una licencia de tenencia.
También habilitó al municipio a incautar a los animales ante incumplimientos y modificó las ordenanzas 9.575, 11.006 y 12.468, que regulan, respectivamente, los animales domésticos, los animales de compañía y el Código de Convivencia de la ciudad.
Sin embargo, los ataques continuaron. En lo que va de 2026 se registraron 12 agresiones de perros potencialmente peligrosos hasta el 7 de septiembre, mientras que cuatro niños murieron como consecuencia de ataques de animales de ese tipo.