Premios Emmy: por qué "Widow’s Bay” es la mejor serie de 2026

Si algo distinguió la ceremonia fue la gran cantidad de nuevas marcas a vencer en la historia de la mayor fiesta de la televisión norteamericana, organizada por la Academia del sector y que cumplió 78 ediciones. Asimismo, ofició de llamado de atención para los dos sellos más importantes de este sector de la industria, que sacaron magros resultados atento a las inversiones realizadas: HBO Max logró 21 premios y Netflix apenas 16, la mayoría en rubros técnicos o artísticos pero no actorales. Incluso, la plataforma de la N roja quedó uno por detrás del conteo de todo el paquete del emporio Disney (sumando los seis logrados por su sello propio con los alcanzados por sus anexos, ABC y Hulu).