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Premios Emmy: por qué "Widow’s Bay” es la mejor serie de 2026

Apple TV se impuso a HBO Max y a Netflix gracias a su comedia de terror “La maldición de Widow’s Bay”, que obtuvo 14 estatuillas.

FENÓMENO MIXTO. “La Maldición de “Widow’s Bay” combina terror y comedia por igual con actuaciones que merecieron el reconocimiento.
FENÓMENO MIXTO. “La Maldición de “Widow’s Bay” combina terror y comedia por igual con actuaciones que merecieron el reconocimiento.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 3 Hs

Mientras la industria del streaming estaba concentrada en la pelea entre Netflix y HBO Max, irrumpió Apple TV para marcar un inesperado récord en los premios Emmy entregados en la noche del lunes, y para terciar en el segundo pelotón junto con Disney Plus y Amazon Prime.

Si algo distinguió  la ceremonia fue la gran cantidad de nuevas marcas a vencer en la historia de la mayor fiesta de la televisión norteamericana, organizada por la Academia del sector y que cumplió 78 ediciones. Asimismo, ofició de llamado de atención para los dos sellos más importantes de este sector de la industria, que sacaron magros resultados atento a las inversiones realizadas: HBO Max logró 21 premios y Netflix apenas 16, la mayoría en rubros técnicos o artísticos pero no actorales. Incluso, la plataforma de la N roja quedó uno por detrás del conteo de todo el paquete del emporio Disney (sumando los seis logrados por su sello propio con los alcanzados por sus anexos, ABC y Hulu).

¿No sabés qué ver? Estas son las series ganadoras de los Premios Emmy

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El festejo de Apple se basó en la repercusión de “La maldición de Widow’s Bay”, que se consagró con 14 estatuillas dentro de la categoría de mejor comedia, marcando una nueva cifra a vencer como la producción que más reconocimientos recibió en una sola temporada. Llegó a la ceremonia con 19 nominaciones, pero pocos apostaban a que arrasase, más allá de tener excelentes críticas, y encima obteniendo todos los rubros más deseados: serie; actuación protagónica, de reparto masculino y femenino e invitada (Matthew Rhys, Stephen Root, Kate O’Flynn y Betty Gilpin, spectivamente); guión (Katie Dippold) y dirección (Hiro Murai) -en estos dos casos por el capítulo debut-, junto a aspectos técnicos.

Rhys se fue con dos distinciones principales, porque el actor galés de la frustrada “Perry Mason” también ganó por la miniserie dramática “The beast in me” (en Netflix). Así llego a tres Emmy, tras el primero por “The Americans”, y todos en distintos rubros, lo que configura otro récord.

Que la producción vencedora esté en una plataforma con pocos seguidores en la Argentina potencia su misterio atractivo, un aspecto que es clave en la historia que cuenta. La trama circula en un aislado pueblo, donde su alcalde quiere potenciar la alicaída economía local con el turismo de desconexión (internet tiene fallas y se respira un ambiente distinto), pero los pobladores son reacios a los cambios y temen que los visitantes despierten una vieja maldición. Cuando comienzan a llegar los interesados, un ser sobrenatural demoníaco aparece y la muerte invade el lugar. Así, el humor y el terror conviven en la pantalla.

Premios Emmy: ¿cuál será la mejor serie del año?

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La primera temporada completa de “La maldición...” ya está disponible en Apple TV. Son 10 episodios relativamente cortos (van de 33 a 50 minutos de duración, según cada entrega) y ya se confirmó que habrá un segundo año, en especial luego de haber vencido a sus grandes rivales, principalmente “Hacks” (HBO Max): en su quinta y última temporada era la líder en postulaciones en comedia con 24, pero se fue de la gala con apenas dos premios, uno para Jean Smart por su papel como Deborah Vance, para registrar su propio récord como la única intérprete en ganar un Emmy cada año que duró la serie.

Ahora bien, ¿por qué “La maldición de Widow’s Bay” es la mejor serie de 2026?

1. Una mezcla letal

La serie combina humor absurdo, terror sobrenatural y misterio sin que ninguno de los géneros quede subordinado al otro. Puede provocar una carcajada y, segundos después, generar verdadero miedo. The Guardian destacó justamente esa convivencia entre una comedia de personajes ágil y un terror genuinamente inquietante.

2. No solo el chiste

Creada por Katie Dippold, la historia comienza como una comedia sobre un alcalde que intenta salvar un pequeño pueblo costero en decadencia. Poco a poco aparecen la niebla, las leyendas, las desapariciones y una maldición que cambia completamente las reglas del relato.

HBO Max y Netflix empataron en los Premios Emmy

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3. El elenco

Rhys construye a Tom Loftis como un alcalde bienintencionado, torpe y cada vez más desesperado, mientras Kate O’Flynn, Stephen Root y el resto del reparto aportan personajes excéntricos que convierten al pueblo en otro protagonista. En los Emmy, Rhys, Root y O’Flynn también fueron reconocidos por sus interpretaciones.

4. La magia del pueblo

Widow’s Bay es una comunidad aislada, marcada por tragedias y por una historia sobrenatural que sus habitantes conocen y temen. La serie utiliza ese universo para hablar, entre bromas y horrores, sobre tradición, modernización, turismo y la dificultad de escapar del pasado.

5. Sabe sorprender

La temporada no se limita a resolver su misterio inicial: cada episodio modifica lo que el espectador cree saber. El final introduce un giro que redefine la maldición y deja abierta la historia para una segunda temporada.

Por eso, más que una simple comedia de terror, “Widow’s Bay” encontró una fórmula propia. Y los Emmy terminaron de convertir esa singularidad en uno de los grandes fenómenos televisivos de 2026.

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