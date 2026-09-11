La cantante India Martínez confirmó que está embarazada de su primer hijo: "El proyecto más bonito"

Resumen para apurados
- La cantante española India Martínez anunció en redes sociales que está embarazada de su primer hijo junto a Ismael Vázquez, tras transitar siete meses de gestación en reserva.
- La artista reveló la noticia con fotos y ecografías 5D junto a su pareja desde hace 15 años, habiendo mantenido el proceso en estricta privacidad hasta este avanzado estado.
- Con el parto previsto para dentro de dos meses, la pareja aún no dio a conocer el sexo del bebé y se prepara para el nacimiento de su primer hijo.
India Martínez sorprendió a sus seguidores al revelar una noticia que mantuvo en reserva durante los últimos meses: está embarazada de su primer hijo junto a Ismael Vázquez.
La artista española eligió sus redes sociales para compartir el anuncio y publicó dos imágenes junto a su pareja, con quien mantiene una relación desde hace 15 años. En las fotografías, ambos aparecen sonrientes y sostienen varias ecografías del bebé, mientras India muestra por primera vez públicamente su embarazo.
“Hace 7 meses empezó el proyecto más bonito de nuestras vidas. Os queremos compartir esta noticia con toda nuestra ilusión y nuestro amor. Un beso enorme, familia. Os queremos!! Aún no me lo creo”, escribió la cantante.
India Martínez sorprendió al contar que espera su primer hijo
Por el momento, India Martínez e Ismael Vázquez no revelaron si esperan un niño o una niña. En las imágenes también aparece su mascota y una ecografía 5D en la que puede verse con claridad el rostro del bebé.
De esta manera, la cantante compartió públicamente una noticia que había decidido mantener en reserva durante buena parte del embarazo y confirmó que se convertirá en madre por primera vez.