Scaloni confirmó la lista de Argentina con Messi y una gran sorpresa: quiénes fueron convocados

Resumen para apurados
- Lionel Scaloni oficializó la lista de 28 convocados de Argentina para tres amistosos en el país, destacando la despedida de Lionel Messi y el llamado de Román Vega.
- La Albiceleste enfrentará a Bolivia, Burkina Faso y Benín, combinando referentes consagrados con jóvenes promesas en medio de una renovación progresiva del plantel.
- El ciclo encara la salida de Messi y la partida de Walter Samuel, mientras la AFA espera la decisión final de Scaloni sobre su continuidad rumbo al Mundial 2030.
Lionel Scaloni hizo oficial la lista de convocados para los tres amistosos que la selección argentina disputará durante la ventana FIFA, que se extenderá del 21 de septiembre al 6 de octubre. Con los rivales, las fechas y los estadios ya confirmados, el entrenador dio a conocer una nómina de 28 futbolistas que combina la base del subcampeonato mundial con varios nombres que apuntan a la renovación del equipo.
La principal noticia es la presencia de Lionel Messi, quien aceptó la invitación de la AFA para tener un último partido con la camiseta argentina y despedirse ante el público. El capitán estará en el encuentro del 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental. También fueron incluidos varios de los referentes que disputaron el Mundial, aunque Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se sumarán recién para ese tercer compromiso.
La convocatoria también presenta algunas novedades pensando en el futuro. Matías Soulé, Gianluca Prestianni y Santiago Castro aparecen nuevamente entre los citados, mientras que Román Vega es la gran sorpresa de la lista.
#SelecciÃ³nMayor Lista de convocados para los prÃ³ximos amistosos ð¦ð·— ð¦ð· SelecciÃ³n Argentina âââ (@Argentina) September 15, 2026
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En el fútbol argentino, los convocados serán anunciados el próximo viernes. La nómina completa tiene a Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Juan Musso entre los arqueros; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Juan Foyth, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico y Vega entre los defensores; y Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz y Franco Mastantuono entre los volantes.
Los rivales y las dudas que siguen fuera de la cancha
Argentina debutará ante Bolivia el 30 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El seleccionado boliviano ocupa el puesto 77 del ranking FIFA y tiene como una de sus principales figuras a Miguel Terceros.
Después llegará Burkina Faso, el 3 de octubre en el Monumental, un rival ubicado en el puesto 62 y dirigido por el francés Amir Abdou. Edmond Tapsoba, defensor de Bayer Leverkusen, aparece como uno de sus nombres principales. El último amistoso será contra Benín, el 6 de octubre, también en Núñez. El conjunto africano está 93° en el ranking FIFA, es conducido por Gernot Rohr y tiene como referente a Steve Mounié.
La convocatoria se conoce mientras continúa sin resolverse el futuro de Scaloni. La AFA ya le manifestó al entrenador su intención de que continúe hasta el Mundial 2030, pero todavía no recibió una respuesta definitiva. Mientras tanto, la dirigencia decidió no presionarlo y buscar señales en las personas que trabajan junto a él. Según el entorno del cuerpo técnico, la mayoría tendría una postura favorable a continuar, aunque la decisión final dependerá del propio entrenador y de si considera que tiene la energía necesaria para encarar una etapa marcada por la salida de Messi.
El cuerpo técnico, además, sufrirá una modificación importante. Walter Samuel ya comunicó que no continuará después de diciembre porque quiere comenzar su carrera como entrenador principal. Su salida obligará a analizar quién ocupará el lugar de uno de los colaboradores más importantes de Scaloni, especialmente por su peso en cuestiones tácticas y en el trabajo de pelota parada. Roberto Ayala, Pablo Aimar, Martín Tocalli, Matías Manna y Luis Martín continuarían en sus funciones si el entrenador decide seguir al frente de la selección argentina.