Scaloni confirmó la lista de Argentina con Messi y una gran sorpresa: quiénes fueron convocados

La convocatoria se conoce mientras continúa sin resolverse el futuro de Scaloni. La AFA ya le manifestó al entrenador su intención de que continúe hasta el Mundial 2030, pero todavía no recibió una respuesta definitiva. Mientras tanto, la dirigencia decidió no presionarlo y buscar señales en las personas que trabajan junto a él. Según el entorno del cuerpo técnico, la mayoría tendría una postura favorable a continuar, aunque la decisión final dependerá del propio entrenador y de si considera que tiene la energía necesaria para encarar una etapa marcada por la salida de Messi.