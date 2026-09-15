Atlético Tucumán va por las semifinales: la ilusión que crece antes de enfrentar a Independiente Rivadavia

La ilusión no se agota ahí. Mientras Luciano Vallejo describió el encuentro como “una final más”, Manuel Brondo fue un poco más allá. Para el delantero, la posibilidad de seguir avanzando alimenta un anhelo que meses atrás parecía mucho más distante. “Sueño con cosas lindas. ¿Quién dice que no podemos llegar a la final? Estamos en estas instancias y nos quedan tres partidos. ¿Por qué no soñar con eso? ¿Por qué no pensar también en entrar a los playoffs y competir después del mal primer semestre que tuvimos?”, señaló hace algunos días el ex Argentinos, que aguardará su oportunidad desde el banco de suplentes en el estadio de Los Andes.