Después del desgaste contra River, Atlético Tucumán ya piensa en Independiente Rivadavia

De cara a la conformación del “11” titular para mañana desde las 19 (dirigirá el árbitro Jorge Baliño) la intención de Falcioni es mantener la base del equipo que viene de repetir formación en los últimos tres encuentros. La expulsión de Franco Nicola sólo lo condiciona para el torneo local, por lo que se estima que el uruguayo podría volver a jugar desde el inicio en el estadio de Los Andes.