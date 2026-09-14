Después del desgaste contra River, Atlético Tucumán ya piensa en Independiente Rivadavia

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán se prepara para enfrentar este miércoles a Independiente Rivadavia en Buenos Aires por la Copa Argentina, tras el desgaste físico sufrido ante River.
- El equipo de Falcioni dosifica cargas luego de jugar con diez futbolistas más de 80 minutos ante River; el DT evalúa si repite la formación titular o dispone variantes.
- El plantel viajará con 26 futbolistas a Buenos Aires y quedará concentrado para continuar su gira en Mar del Plata, donde visitará a Aldosivi por el torneo local.
Tras un duelo de máxima exigencia física como fue el de River, el plantel de Atlético Tucumán se entrenó con un objetivo puntual: dosificar cargas, recuperar energías y poner a punto a sus jugadores de cara al duelo clave frente a Independiente Rivadavia, este miércoles desde las 19.
Julio César Falcioni diagramó una serie de ejercicios orientados a la recuperación, aunque sin perder demasiado ritmo pensando en el cruce por la Copa. Con pocas horas de descanso entre un partido y otro, Atlético sufrió un desgaste extra por haber jugado con inferioridad numérica durante más de 80 minutos, una situación que obligó a varios futbolistas a realizar un esfuerzo superior al habitual.
De cara a la conformación del “11” titular para mañana desde las 19 (dirigirá el árbitro Jorge Baliño) la intención de Falcioni es mantener la base del equipo que viene de repetir formación en los últimos tres encuentros. La expulsión de Franco Nicola sólo lo condiciona para el torneo local, por lo que se estima que el uruguayo podría volver a jugar desde el inicio en el estadio de Los Andes.
Sin embargo, no se descarta la inclusión de algunos futbolistas que ingresaron bien frente al “Millonario” y que podrían darle aire al equipo en caso de que el “Emperador” lo considere necesario.
En ese sentido, Julián Fernández en la mitad de la cancha y Ramiro Ruiz Rodríguez y Alexis Canelo en la zona ofensiva aparecen como alternativas interesantes para sumar minutos.
El cuerpo técnico se tomará estas últimas horas para evaluar la condición física de cada jugador. Si todos responden bien, el DT podría repetir equipo: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo e Ignacio Galván; Leonel Vega, Renzo Tesuri, Lautaro Godoy, Nicola y Nicolás Laméndola; y Leandro Díaz.
La última sesión será el martes en el complejo José Salmoiraghi; luego almorzarán y partirán al aeropuerto para volar a Buenos Aires. La delegación será más amplia que los habituales 23 jugadores; el “Emperador” llevará 26 futbolistas, que quedarán concentrados en Buenos Aires; teniendo en cuenta que luego viajarán a Mar del Plata, para visitar el lunes a Aldosivi, desde las 14.30, por la próxima fecha del Clausura.