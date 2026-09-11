Boca recibe a Central Córdoba con la mira puesta en la cima de la Zona A: hora, TV y formaciones

El elenco de la Ribera llega impulsado por la victoria 1-0 conseguida entre semana ante Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la proximidad del choque de vuelta en Brasil, programado para el próximo martes, sumada a una exigente seguidilla que incluye a San Lorenzo y Racing por la Copa Argentina (a la espera de la resolución del reclamo presentado por Vélez), forzó a Rodolfo Arruabarrena a administrar cargas y apostar por un once integrado por habituales relevos combinados con piezas de experiencia. Además, el "Vasco" no podrá contar con el arquero titular Álvaro Montero, quien viajó a Colombia con licencia especial debido al fallecimiento de su abuela, lo que le abrirá las puertas de la titularidad a Leandro Brey.