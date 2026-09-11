Boca recibe a Central Córdoba con la mira puesta en la cima de la Zona A: hora, TV y formaciones

Resumen para apurados
- Boca Juniors recibe este viernes a Central Córdoba en La Bombonera por la fecha 9 del Clausura, buscando liderar la Zona A.
- El DT Arruabarrena dispondrá un equipo alternativo para cuidar titulares de cara a la revancha ante Sao Paulo, sumado al viaje de urgencia de Montero.
- Un triunfo afirmará a Boca en la cima local antes de definir su pase a semifinales de la Sudamericana, mientras que la visita urge sumar para salir del fondo.
Mientras tiene el foco puesto en el plano internacional, Boca Juniors buscará seguir escalando en el ámbito doméstico este viernes cuando reciba a Central Córdoba de Santiago del Estero por el Torneo Clausura. El encuentro, válido por la novena fecha, se jugará desde las 21.30 en La Bombonera, bajo el arbitraje de Yael Falcón Pérez, con Yamil Possi en el VAR y la televisación de ESPN Premium.
El elenco de la Ribera llega impulsado por la victoria 1-0 conseguida entre semana ante Sao Paulo por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, la proximidad del choque de vuelta en Brasil, programado para el próximo martes, sumada a una exigente seguidilla que incluye a San Lorenzo y Racing por la Copa Argentina (a la espera de la resolución del reclamo presentado por Vélez), forzó a Rodolfo Arruabarrena a administrar cargas y apostar por un once integrado por habituales relevos combinados con piezas de experiencia. Además, el "Vasco" no podrá contar con el arquero titular Álvaro Montero, quien viajó a Colombia con licencia especial debido al fallecimiento de su abuela, lo que le abrirá las puertas de la titularidad a Leandro Brey.
Por su parte, el "Ferroviario" arriba a Buenos Aires en una situación deportiva apremiante. Los dirigidos por Sebastián Domínguez arrastran una racha adversa de cuatro partidos sin sumar de a tres y marchan en el anteúltimo escalón de la tabla con apenas siete unidades, por lo que necesitan con urgencia rescatar un resultado positivo en rodeo ajeno para frenar la caída.
BOCA: Leandro Brey; Dylan Gorosito, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Matías Satas o Lautaro Blanco; Camilo Rey Domenech, Tomás Belmonte, Williams Alarcón; Carlos Palacios; Sebastián Villa y Enner Valencia. DT: Rodolfo Arruabarrena.
CENTRAL CÓRDOBA: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Fernando Martínez, Lucas González, Matías Vera, Marco Iacobellis; Diego Barrera y Leonardo Sequeira. DT: Sebastián Domínguez.